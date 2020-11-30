AKINCI DAVASI SANIKLARI CEZASIZ KALMADI: Ankara'da 44 kişinin ölümünden sorumlu pilot Hüseyin Türk

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıkları cezasız kalmadı.

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesini bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk de bu sanıklar arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, TBMM, o gece darbeci pilotlar tarafından 3 kez hedef alındı.

İlk saldırıyı düzenleyen eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı'nın ardından bu kez Hüseyin Türk, Meclis'e bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Olay tarihinde Akıncı Üssü 141. Filo'da görevli olan Türk, darbe girişimine saatler kala eski yarbay Hakan Karakuş'un başkanlığındaki darbe toplantısına katıldı.

İhanet gecesi Ankara'da adeta terör estiren Türk, Polis Özel Harekat Başkanlığını vurarak bir sivil ile 43 polisi şehit eden eski yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun kullandığı uçağın ikinci pilotuydu.

Bu katliamın ardından Akıncı Üssü'ne dönen Türk, bir süre sonra ikinci kez havalandı. Türkiye genelinde televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT'ı vurmaya karar veren darbeciler, bu iş için Türk'ü seçti.

Akıncı Üssü'nden pilotları yönlendiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, TÜRKSAT'ı hedef olarak telsizden Türk'e bildirdi.

Bunun üzerine Türk, "Aslan-6" kodunu kullanan "93-0663" kuyruk numaralı F-16 ile 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da 4 MK-82 bombası attı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda 7 milyon liralık hasar oluştu.

- TÜRKSAT'tan sonra Meclis'i vurdu

Ahmet Tosun, saldırının ardından Türk'e, "Hocam taarruzu bitirdiniz mi yoksa hala mühimmat var mı?" diye sordu. Türk, iki mühimmatının kaldığını iletti.

Bu bombaları atmadan beklemesini isteyen Tosun, bu kez Türk'e yeni hedef olarak TBMM'yi gösterdi.

Talimatı alan Türk, 03.24'te Meclis'i bombaladı. Birer dakika arayla düşen bombalardan biri TBMM'nin ikinci katındaki Başbakanlık makam odasının bulunduğu bölümün üstüne, ikincisi ise makam odasına giden koridora isabet etti.

Saldırılar, 32 kişinin yaralanması ve yaklaşık 20 milyon liralık hasarla sonuçlandı.

Türk'ün o gece düzenlediği bombalı saldırıların tamamında 44 kişi şehit oldu, 68 kişi yaralandı. Ayrıca saldırıya uğrayan kamu kurumlarında yaklaşık 75 milyon liralık hasar oluştu.

- Savcılıkta itiraf etti

Savcılık ifadesinde, TÜRKSAT ve TBMM'ye 6 bomba attığını itiraf eden Türk, hedeflerin koordinatlarını Tosun'dan aldığını, koordinatı verilen yerin Ankara'nın güneyinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tosun, telsizden bana gittiğim yerde büyük ve küçük antenler olduğunu ve verilen koordinata ateş etmem gerektiğini söyledi. Verilen koordinata 4 tane MK-82 klasik mühimmat attım. Uçakta 6 mühimmatım vardı. Burası şehir dışında bir yer olduğu için garipsemedim çünkü büyük terör harekatı olacağı söylendi. Ben atış sırasında antenlerin olduğunu gördüm, çevrede insan olup olmadığını göremedim. Dördüncü atıştan sonra Tosun, mühimmatı bitirmememi söyledi. Tekrar koordinat vererek buraya yönlendirdi. Koordinatın şehir içinde bir yer olduğunu saptadım. Telsizden 'Burası şehir içi bir yer, mutabık mıyız?' diye sordum. Onlar da 'Mutabıkız, atış serbest dediler.' Kalan iki bombayı da verilen koordinata attım. Daha önce terörle mücadele harekatı kapsamında Türkiye'de sivil yerleşim birimine hiç atış yapmadım, Türkiye'de de böyle bir atış yapıldığını bilmiyorum."

Mahkeme huzurunda bu itiraflarından vazgeçen Türk, o gece uçmadığını iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Hüseyin Türk, "yönetici" sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

- Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15’i asker, 4’ü sivil 19 sanığa "yönetici" sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Ayrıca 46 sanığa "müebbet hapis" cezası, 19 sanığa "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün de bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.