Akıl veren Ekrem, 6 yılda bir barınak bile açmadı

Buğra Kardan İstanbul

Reklama, algı oyununa doymayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başıboş köpeklerle ilgili duyarlılığı da lafta. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) toplantısının akabinde başıboş köpek sorununun kısırlaştır-aşıla-yaşat politikasıyla çözüleceğini dile getiren İmamoğlu’nun sokakları sahipsiz köpeklere terk ettiği rakamlarla belgelendi. Nitekim İBB’ye ait 7 bakımevinden 6’sı AK Parti döneminde devreye alındı. İmamoğlu devrinde de yatırımdan kaçınıldı. 2020’de Kemerburgaz’da açılan bakımevi de AK Parti döneminde tamamlandı ne var ki İmamoğlu tarafından açıldı.

İhmal üstüne ihmal

İmamoğlu, ölümlere ve yaralanmalara yol açan köpekleri kısırlaştırmayı da ihmal etti. İmamoğlu yönetiminde İBB’nin kısırlaştırdığı köpek sayısı 2020’de 10 bin 521, 2021’de 12 bin 435, 2022’de 11 bin 938, 2023’te 10 bin 261, 2024’te 4 bin 669 oldu. İstanbul’u yüz binlerce sahipsiz hayvana bırakan İmamoğlu, başıboş köpeklerin uyutulmasını da içeren AK Parti’nin kanun teklifini siyasi tartışmaya dönüştürmekten ise geri durmadı. CHP’li İmamoğlu’nun pervasız açıklamaları tepki çekti. Milyonlarca İstanbullu tarafından “Yatırımsız ve icraatsız İmamoğlu, sahipsiz köpek meselesinde çözüm önerisi sunacak son isimdir” dendi. Siyasilerce de İmamoğlu’nun AK Parti döneminde yapılan bakımevlerine çökmekten başka bir şey yapmadığı kaydedildi. İmamoğlu’nun kısırlaştır-aşıla-yaşat önerisinde bulunacak durumda olmadığı aktarıldı. Rehabilitasyon, tedavi, kısırlaştırma konusunda yetersiz kalan İmamoğlu’nun köpek hassasiyetinin de yalan olduğu belirtildi.

Performansı çok kötü

akit’e konuşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, şunları söyledi: “Biz, raporları paylaşıyoruz. İBB de hayvan kısırlaştırma oranlarını ilan ediyor. Bu oranlardan anlıyoruz ki kedilerde kısırlaştırma oranları yüksek. Anlıyoruz ki art arda gelen taleplere kulak veriliyor. Yani kedilerde kısırlaştırma oranları iyi. Köpekleri kısırlaştırma oranlarında trajik düşüşlerle karşı karşıya kalıyoruz. Görüyoruz ki kısırlaştırma hususunda İBB yönetiminin performansı çok zayıf, karnesi çok kötü. Barınak inşasında da vaziyet öyle. İmamoğlu döneminde bir tane barınak yapılmadı. AK Parti döneminde CHP’nin karşı çıktığı Kısırkaya barınağını hatırlamayan yoktur. Aynı CHP’nin şu anda o barınakla övünmesi manidar. Demek ki anlayışı böyle. Evet, İmamoğlu döneminde tek barınak yapılmadı. AK Parti tarafından inşa edilen barınakların bakımları da ihmal edildi. Buraların hâlleri perişan. Başıboş köpekler için tedbir almayan İmamoğlu’nun şu anda çıkıp tavsiyelerde bulunması ise tuhaf. Şu anda CHP’nin, İmamoğlu’nun açıklamalarını takip ediyoruz. Bu açıklamalar, ‘Sokağa dönük yeni bir organizasyon yapılabilir mi’ anlayışı olduğu intibaını veriyor. Sanki sorun, siyasi istismara dönüştürülmeye çalışılıyor. Mağdurlara kulak tıkanması, büyük tartışmalara ve atışmalara girilmesi böyle düşündürüyor.”

Suiistimali bırakmıyor

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da şunları kaydetti: “İmamoğlu’nun başıboş köpeklerle ilgili bir adım atmadığı ancak kendince öneriler getirdiğini görüyoruz. O her konuda böyle. Hem bir şey yapmıyor hem de insanların hassasiyetlerini suiistimal etmeye çalışıyor, hoşlarına gidecek şeyler söylüyor. AK Parti döneminde yapılan barınaklara yenisini eklemedi. Kendi faaliyet raporları da onun bir barınak inşa etmediğinin kanıtı. İmamoğlu’nun barınak tadilatı, tamiratı dışında bir hamlesi yok. Onun başıboş hayvanları kontrol altına alınmadığı da muhakkak. Aşılanan, kısırlaştırılan hayvan sayısında belirgin gerileme müşahede ediliyor. 2021, 2022, 2023, 2024 verileri ortada. Hayvan popülasyonu artıyor ancak aşılama oranı aşağı geliyor. İstanbul’da başıboş hayvanlar hususunda büyük bir sıkıntı var. Halkımız, olanları görüyor. Ekrem İmamoğlu’nun dediğini yapmıyor. Yazık. Karşımızda görevini ifa etmediği gibi üst perdeden konuşmaktan geri kalmayan biri duruyor.”

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