Akhisarspor'un Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi.

TFF Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsüne göre bir takım, 21 kişilik müsabaka isim listesinde en fazla 12 yabancı oyuncuya yer verebilirken, Ege temsilcisinin, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Beşiktaş ile yaptığı maçta TFF kayıtlarına göre kadrosunda 13 yabancı yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı 22. madde d bendine göre Akhisarspor'a "Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması" nedeniyle hükmen mağlubiyet verilebilir.

Öte yandan durumu fark eden Akhisarspor yönetiminin, yedek kaleci Milan Lukac'ı tribüne gönderdiği bildirildi.