0553 313 94 23

Akhisarspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi

- Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde konuk ettiği Galatasaray ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Akhisarspor, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:- "İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz, hedefimiz galibiyet"- "İlk yarıda daha fazla puan toplasaydık, hedefimiz üst sıralar diyebilirdik. Öncelikli hedefimiz ilk 10 içinde yer almak"

17 Ocak 2019 Perşembe 11:11
Akhisarspor, Beşiktaş'ı gözüne kestirdi


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'de ilk devrede Galatasaray ve Fenerbahçe'yi iç sahada yenmeyi başaran ve yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, ikinci devreye iyi başlamak istediklerini ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Ligin ilk devresini 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, ilk yarıda iç sahada aldığı 3 galibiyetin 2'sini Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorlarla elde etti. Diğer iç saha galibiyetini Göztepe karşısında 1-0'lık sonuçla elde eden yeşil-siyahlı ekip, ikinci devreye yarın Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenerek küçük de olsa bir avantaj yakaladıklarını dile getirdi.


- "Hedefimiz galibiyet"


Ligin ikinci devresine Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş maçı tabii ki farklı. İlk yarının sonunda takım birlikteliğimiz çok iyi konumdaydı. İkinci devreye de bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın önemli oyuncuları gitti, takviye de yaptılar. İlk yarıyı istediği şekilde geçiremediği için daha çok daha mücadeleci ve kazanma arzusunda bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Bizim de dikkatli olmamız ve doğru oynamamız gerekiyor. İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz, hedefimiz galibiyet."

Arslan, büyük maçların atmosferinin ve motivasyonunun farklı olduğunu, önlerinde zorlu bir maç programının bulunduğunu belirterek, "Bunu aşacak kadro bütünlüğümüz var, bazı bölgelerde eksik olmamıza rağmen o bölgede oynayan arkadaşlar fedakarlık gösteriyor." dedi.

Transfer çalışmaları kapsamında 3 oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını kaydeden Arslan, bu isimlerin dışında 2 futbolcuyu daha kadrolarına dahil edebileceklerini söyledi.


- Öncelikli hedef ilk 10


Cihat Arslan, her takımı yenebilecek oyun karakterlerinin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İlk yarıda daha fazla puan toplasaydık, hedefimiz üst sıralar diyebilirdik. Öncelikli hedefimiz ilk 10 sıra içinde yer almak. Ligin zor olduğunu biliyoruz ama kadro yapımızın buna uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu başarabilecek bir kadro yapımız var, transferlerle beraber bulunduğumuz noktadan daha üstlere çıkmak istiyoruz. İkinci yarı daha zor geçecek."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:11
  1. Akhisarspor
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve ekonomik istikrar programını merakla bekliyor"
    1. "Yatırımcılar yapısal dönüşüm ve..
    2. Çaykur Rizespor, Aatıf Chahechouhe ile..
    3. Mühbiç'teki terör saldırısı
    4. Muhtarlık listeleri askıdan indiriliyor
    5. Mısır balıkçı teknesi Gazze..
    6. Emekliler yakıt ve kira desteği talep..
    7. Aziz Kocaoğlu İzmir'de bağımsız aday..
    8. ANALİZ - Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz..
    9. 'Man Adası' iddiaları Kılıçdaroğlu'na..
    10. 115'lik Fatma ninenin Cumhurbaşkanı..
    11. Elazığ’daki İŞKUR 20 bin 770 ile rekor..
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Kiracılara güzel haber! Meclis yüksek..
    14. Ölüme neden olan sürücünün "sahte..
    15. Galatasaraylı engelli gencin hayali..
    16. Döviz kurları
    17. Bakanlık talep etti, BTK yaptı! Artık..
    18. Türk sinemasının kötü adamı: Yıldırım..
    19. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    20. Seçmen listesi askı süresi 2019..
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...