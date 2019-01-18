Akhisarspor-Beşiktaş maçından notlar





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ikinci devre ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ın yeni oyuncuları Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin, yeşil-siyahlı takıma karşı ilk 11'de mücadele etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarının son maçı olan 4-1 yenildikleri Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Adriano'nun yanı sıra Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'in yerine Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Nicolas Isimat-Mirin ile Burak Yılmaz, ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz 71, Isimat-Mirin ise 15 numaralı formayı giydi.

Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla son olarak yine Manisa'da 21 Aralık 2007'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Manisaspor ile yapılan lig maçında mücadele etmişti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma sırasında Burak Yılmaz hariç ilk 11'de oynayan tüm futbolcuların yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.

Daha sonra tüm takımı tribüne çağıran taraftarları futbolcular, tribüne doğru giderek alkışladı.

Bir grup taraftar, siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya çıkarken "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.





- Akhisarspor'un yenileri yedek kulübesinde





Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu yedek soyundurdu.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker, Helder Barbosa ve Onur Ayık'ın yerine Avdija Vrsajevic, Adrien Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.