Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural hatası!

Süper Lig'in ikinci devresinin açılışında Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Ancak Akhisarspor, 21 kişilik maç kadrosunda kurallara aykırı olarak 13 yabancı futbolcu bulundurduğu için futbol müsabaka talimatnamesinin 22. maddesine göre 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı 3-0 olarak tescil edecek.

Hatayı geç fark ettiler

Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi’yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti.

TFF duyurmuştu

TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.

Başkan konuştu

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.