Akhisar'da Burak Yılmaz'a büyük şok: Hırsız... Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Burak Yılmaz'a maç öncesinde büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz'a Siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Süper lig'de 2. yarının ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların Burak Yılmaz gerginliği sürüyor. "Hırsız istemiyoruz" Maç öncesi ısınma bölümünde Beşiktaş'ta tribünlere çağrılmayan tek oyuncu Burak Yılmaz oldu. Öte yandan bir grup Beşiktaş taraftarı, "Hırsız istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

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