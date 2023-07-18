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Kadın - Aile Akciğerleri ter temiz yapan kür tarifi: Tedirgin eden tehlike sınırına dayanırken bu kürü yapın! Sigara içenler buna bayılacak
Kadın - Aile

Akciğerleri ter temiz yapan kür tarifi: Tedirgin eden tehlike sınırına dayanırken bu kürü yapın! Sigara içenler buna bayılacak

Yeniakit Publisher
2023-07-18 19:58:00 - 2023-07-18 20:04:04
Akciğerleri ter temiz yapan kür tarifi: Tedirgin eden tehlike sınırına dayanırken bu kürü yapın! Sigara içenler buna bayılacak

Bu yazıda öksürme ve hapşırma işlemlerinden çok hızlı ve kolay bir şekilde kurtulmanıza ve akciğerlerinizde biriken mukusa yardımcı olacak doğal kürün tarifini anlatacağız. Son dönemde toplumda artan kötü alışkanlıklar ve hava kirliliği nedeniyle ciğerlerimiz kötü durumda. Peki akciğer nasıl temizlenir? Unutulmaz olumlu etkiler yaşatan tarif

Bu kür çocuklar için de kullanılabilir çünkü güvenlidir ve zencefilli kurabiye gibi kokar.

Gördüğünüz gibi, çocuklar özellikle her türlü virüsten etkileniyor çünkü bağışıklık sistemleri hala zayıf.

Öksürme ve hapşırmadan kurtulmak istiyorsanız, sadece bu şaşırtıcı doğal kürü denemeniz gerekiyor.

Malzemeler:

Bir çorba kaşığı zencefil tozu,
iki yemek kaşığı doğal bal,
bir çorba kaşığı zeytinyağı,
iki yemek kaşığı un,
sargı bezi,
yapışkan bant,
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Hazırlık:

İlk olarak, doğal balı un ile iyice karıştırın.

Sonra zeytinyağı ve zencefil tozunu ekleyin ve pürüzsüz bir çözelti elde edene kadar karıştırın.

Bu ilaç nasıl kullanılır?

Çözeltiyi temiz bir sargı bezine koyun ve bir kompres ile sarın.

Bu zencefil çubuğunu yapışkan bant ile sabitleyerek sırtınızda veya göğsünüzde kullanabilirsiniz.

Yetişkinlerin bu bezi gece boyunca giyebileceğini, ancak çocuklar da yatmadan önce sadece üç saat durması gerektiğini unutmayın.

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