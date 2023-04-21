Akciğerdeki katranı ve nikotini arındıran efsane karışım bakın ne oldu: Yetkililer uyardı, tavsiye verdi! Hemen yapın

Yaşam kalitesini artıracak değişikliklerle akciğer sağlığını korumak mümkün. Hyatai öneme sahip organların başında gelen akciğerler, zamanla birçok sebebe bağlı olarak gücünü kaybediyor. Akciğeri güçlendirmek ve temizlemek kanserden öksürüğe birçok hastalığı önlüyor. Uzmanlar, akciğerleri temizlemek için bazı besinlerin beslenme listelerine eklenmesini ve haftada bir kez tüketilmesini öneriyor. Peki, hangi besinler akciğerleri temizliyor? İşte akciğeri temizleyen ve kanserden öksürüğe birçok hastalığı önleyen besinler...

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Zencefil – Zerdeçal:

Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Sarımsak:

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

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Kekik:

İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

Akciğeri Arındıran Karışım Tarifi

Akciğerdeki katranı ve nikotini arındırmak çok önemlidir. Akciğeri arınmanızda yardımcı olacak doğal içecekler vardır.

Malzemeler:

Soğan

Kök zencefil

Su

Bal

Sarımsak

Toz zerdeçal

Sabır otu Agave veya akçaağaç şurubu

Hazırlanışı:

Büyük Tencerede 1 Litre su kaynatın. 400 gram kadar ince doğranmış soğan koyun. Küçük bir parça kök zencefil koyun. Zencefil ve Soğanı 2 dakika kaynatın. Ocağı orta ateşe getirin. 2 kaşık toz zerdeçal koyun ve güzelce karıştırın. 1 bardak dolusu bir diş sarımsağı koyun. 1/2 bardak akçaağaç yada sabır otu şurubu koyun. Malzemeleri koyduktan sonra 5 dakika daha karıştırın. Ocaktan kaldırın ve soğumasını bekleyin. Süzün ve kavanoza koyun. isterseniz buzdolabında koyabilirsiniz.

Kullanımı:

2 yemek kaşığı meşrubatı, 1/2 sini bal ile karıştırın ve günde 2 kere içebilirsiniz.

İlk gün sabah aç karnına ikinci gün ise akşam yemeğinden sokra yapın. Bu yöntem akciğerdeki nikotin ve katranı tamamen yok edecektir.