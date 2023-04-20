2023-04-20 21:04:16 Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?
Neredeyse her gün kullandığınız saç ve cilt bakım ürünlerinin içinde zararlı kimyasal maddeler bulunduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. Doğal yağlar ise eczaneden ya da kozmetik mağazalarından aldığınız bu ürünlerden çok daha besleyici ve nemlendiricidir. Bu yazımızda daha sağlıklı saç ve cilt için kullanabileceğiniz 5 doğal yağa yer verdik. Bonus tavsiyemiz de var: Genelde meyve ve çay olarak tükettiğimiz kuşburnundan elde edilen yağın sağlığa ve cilde olan faydalarını duyunca inanamayacaksınız.