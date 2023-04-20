  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şaşkına çeviren keşif: Paris tren istasyonunda antik nekropolde binlerce yıllık tarihi mezarlar keşfedildi!

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Galatasaray ne yaptı...

Petrol Çin verisi sonrası yükselişte! Karar verildi: Fransızlar petrol ve doğal gaz arayacak! Akaryakıt ile ilgili dev proje

Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi... Acilen ortaya çıktı!

Milyonların gıptayla baktığı bir gelenek! Helal olsun size...

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Makas açılıyor

Birçok kişi merak ediyordu işte cevabı! İtiraf ettiler... Beşiktaşlılar bu habere çok sevinecek...

Ramazan Bayramı tatili başladı! Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk
Kadın - Aile
7
Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

2023-04-20 21:04:16
Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

Neredeyse her gün kullandığınız saç ve cilt bakım ürünlerinin içinde zararlı kimyasal maddeler bulunduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. Doğal yağlar ise eczaneden ya da kozmetik mağazalarından aldığınız bu ürünlerden çok daha besleyici ve nemlendiricidir. Bu yazımızda daha sağlıklı saç ve cilt için kullanabileceğiniz 5 doğal yağa yer verdik. Bonus tavsiyemiz de var: Genelde meyve ve çay olarak tükettiğimiz kuşburnundan elde edilen yağın sağlığa ve cilde olan faydalarını duyunca inanamayacaksınız.

#1
Foto - Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

1. Zeytinyağı- Zeytinyağı neredeyse herkesin evinde bulunur fakat mutfak dışında pek kullanılmaz. Ancak ağır bir yağ olmasına rağmen cildi nemlendirmek için etkili bir yağdır. 1 veya 2 çay kaşığı zeytinyağını cildiniz emene kadar ovarak sürün. Zeytinyağı cildinizdeki nemi tutan bir bariyer oluşturacaktır. Eğer mümkünse organik sızma zeytinyağı kullanın. 2. Hindistan Cevizi Yağı- Hindistan cevizi yağı sağlığa olan faydalarından dolayı genellikle süper besinlerden oluştan listelerde bulunur. Bu yağ cilt ve saç derisi için bir nemlendirici olarak zeytinyağı gibi benzer şekilde kullanılabilir. Bir tutam hindistan cevizi yağını ellerinizin arasında ovuşturun ve saçlarınızdaki elektriklenmeyi azaltmak için hafifçe uygulayın. Hindistan cevizi yağı aynı zamanda içerdiği sağlıklı asitler ile antibakteriyel özellik taşıdığı için enfeksiyonları önlemek veya azaltmak için de kullanılabilir. Her gün 1 veya 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı yemek, vücudunuzun hem içi hem de dışı için oldukça faydalı olacaktır.

#2
Foto - Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

3. Jojoba Yağı- Jojoba yağı diğer yağlara oranla daha pahalıdır ancak cildin ürettiği doğal yağa en yakın özellikte olduğu için cilt ve saç için ideal bir nemlendiricidir. Saçlarınızı yıkarken şampuanla birlikte kullanacağınız 1 veya 2 damla jojoba yağı daha canlı ve daha sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Çoğu insan yağlı saç sevmez, ancak jojoba yağı nemlendirici ve saçı düzleştirici etkiye sahip hafif bir yağdır. Jojoba yağı düzenli olarak kullanıldığında kuru kafa derisini besleyerek normalleşmesine yardımcı olur. 4-Fındık Yağı- Fındık çok lezzetli bir besindir ama daha da önemlisi cilt için harika bir besindir. Fındık yağı çoğu yağlar gibi çok nemlendirici ve aynı zamanda akne (sivilce) oluşumuna müsait cilde sahip olanlar için idealdir. Eğer vücudunuzda çok hızlı sivilce oluşuyorsa, muhtemelen aşırı verimli yağ bezlerine sahip bir cildiniz vardır. Fındık yağı cildi nemlendirdiğinden yağ bezlerinin çalışmasını yavaşlatacaktır ve bu da sivilce oluşumunu engelleyecektir.

#3
Foto - Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

Badem Yağı- Badem yağı cilt için en iyi yağlardan birisidir. Badem yağı nemlendirici etkisinin yanında göz çevresindeki koyu renkli noktaların azaltılmasında ve erken yaşlanmayı engelleme ile ölü deri hücrelerinin yok edilmesinde de etkilidir. 1 dakika boyunca kuru cilde masaj yaparak uygulayın ve sıcak nemli bir bezle temizleyin. Badem yağı sedef ve egzamadan muzdarip olanlar için inflamasyonu azaltıcı etkiye de sahiptir.

#4
Foto - Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

Bonus tavsiyemiz: Genelde meyve ve çay olarak tükettiğimiz kuşburnundan elde edilen yağın sağlığa ve cilde olan faydalarını duyunca inanamayacaksınız. Kuşburnu çekirdeği yağı sağlığa faydalar- Ülkemizde ağustos ayının son haftası ile ekim ayının ortasındaki dönemde toplanan, bu yüzden sonbahar ve kış aylarında kurutulmuş olarak bolca tezgahlarda yerini alan kuşburnu ve ondan elde edilen yağın sağlığa sayısız faydası var. Zengin C vitamini içeriği sayesinde cilt yüzeyinde yenileyici görevi gören kuşburnu yağı, enfeksiyonlara karşı da korur.

#5
Foto - Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

FAYDALARI NELERDİR? Kuşburnu yağı ya da kuşburnu çekirdeği yağı olarak bilinen, turuncu ve kırmızı renkte bulabileceğiniz bu yağın sağlığa ve cilde birçok faydası var. Yağlı ve ağır yapısına rağmen akneye eğilim gösteren yağlı ciltler için de oldukça faydalıdır. Kuşburnu Çekirdeği Yağı, cilde çok faydalı bir içeriktir. Cildi nemlendirir, kırışıklık ve leke karşıtı bakım sağlar, gözenekleri sıkılaştırıcı bir etkisi vardır. Cilt düzensizliklerini önlemeye yardımcı olur. Yumuşak peeling etkisiyle cildi güzelleştirmeyi destekler.

#6
Foto - Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

KUŞBURNU YAĞI NASIL KULLANILIR? *Özellikle yağlı, yağlı ve akneye eğilimli ve karma cilt tipine sahip olanların severek kullandığı kuşburnu yağını cildinize veya kusurlu gördüğünüz bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. 1-2 damla avucunuzun içine döktüğünüz yağı ısıttıktan sonra dairesel hareketlerle uygulayın. *Aromaterapi alanında da tercih edilen kuşburnu yağı banyo suyuna eklenebilir. *Saçlara canlılık vermesi amacıyla kullanmak istediğinizde, saç bakım maskesi içine 5 damla kadar ekleyebilirsiniz. *Ağrı kesici etkisini görmek isterseniz, eklemlere masaj yaparak uygulayabilirsiniz Verdiğimiz öneriler her cilde uygundur. Fakat kullanmadan önce uzmanına başvurmalısınız.

Türkiye yerine Mısır'ı seçmeye başladılar! Rus yetkililer uyardı
Dünya

Türkiye yerine Mısır'ı seçmeye başladılar! Rus yetkililer uyardı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rus turistlerin 184 dolarlık fark nedeniyle Türkiye yerine Mısır'ı tercih etmeye başlaması nedeniyle uyarıla..
İngiliz sevicilere okutun bu haberi! 45 yıl sonra böylesi ilk kez oldu
Dünya

İngiliz sevicilere okutun bu haberi! 45 yıl sonra böylesi ilk kez oldu

İngiltere’de gıda fiyatlarında son 45 yılın en sert artışı görüldü. Türkiye'de ekonomi bitti edebiyatı yapan İngiliz sevicilerin bu haberler..
‘Masadan kalkmak tiyatroydu’ İP’ten milleti şok eden itiraf
Siyaset

‘Masadan kalkmak tiyatroydu’ İP’ten milleti şok eden itiraf

Türk siyaset tarihinin en ilginç olaylarından biri olan, "Akşener'in masadan kalkması" sürecine ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi. Akşener'in..
Bakan Soylu'ya saygısızlık! Hemen ayarı verdi
Gündem

Bakan Soylu'ya saygısızlık! Hemen ayarı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de konuşması sırasında Yeşil Sol Parti standından yükselen müziğe tepki gösterdi. Soylu, "Tam 45 dak..
Abdulkadir Selvi çılgına döndü! Bu kadar acemilik olmaz
Medya

Abdulkadir Selvi çılgına döndü! Bu kadar acemilik olmaz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının hırsız-bekçi kovalaması, CHP'ye yapılan sa..
Rezalet ki ne rezalet! Bari yaşından başından utan adam
Medya

Rezalet ki ne rezalet! Bari yaşından başından utan adam

Türkiye'de dikta rejimi olduğunu iddia eden, ancak her nasıl oluyorsa "ülkenin başındaki diktatör(!)"e her Allah'ın günü hakaret edebilen Em..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23