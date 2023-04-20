Saç ve cilt sağlığına faydalı 5 bitkisel yağ daha! Asker gibi savaşıyor: Dikkat çeken karışımı hangi cilt tipine iyi gelir?

3. Jojoba Yağı- Jojoba yağı diğer yağlara oranla daha pahalıdır ancak cildin ürettiği doğal yağa en yakın özellikte olduğu için cilt ve saç için ideal bir nemlendiricidir. Saçlarınızı yıkarken şampuanla birlikte kullanacağınız 1 veya 2 damla jojoba yağı daha canlı ve daha sağlıklı saçlara kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Çoğu insan yağlı saç sevmez, ancak jojoba yağı nemlendirici ve saçı düzleştirici etkiye sahip hafif bir yağdır. Jojoba yağı düzenli olarak kullanıldığında kuru kafa derisini besleyerek normalleşmesine yardımcı olur. 4-Fındık Yağı- Fındık çok lezzetli bir besindir ama daha da önemlisi cilt için harika bir besindir. Fındık yağı çoğu yağlar gibi çok nemlendirici ve aynı zamanda akne (sivilce) oluşumuna müsait cilde sahip olanlar için idealdir. Eğer vücudunuzda çok hızlı sivilce oluşuyorsa, muhtemelen aşırı verimli yağ bezlerine sahip bir cildiniz vardır. Fındık yağı cildi nemlendirdiğinden yağ bezlerinin çalışmasını yavaşlatacaktır ve bu da sivilce oluşumunu engelleyecektir.