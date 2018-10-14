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Akçay'dan Aykut Kocaman açıklaması

1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2018 Pazar 17:26
Akçay'dan Aykut Kocaman açıklaması

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, bir televizyon programında, gönderdiği mesajın amacı dışında kullanıldığını belirtti.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, meslektaşları aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşadığını vurgulayarak, "Bir televizyon programında benden alınan bir mesajın amacı dışında kullanılmasından ve son derece saygı duyduğum bir meslektaşımın yanlış gösterilmesinde kullanıldığı için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, açıklamasında şunları kaydetti:

"Benim için önemli olan kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır. Bilgim dışı dost ilişkisiyle yazılan bu mesaj, bir konu ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır. Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. 'Altın her yerde altındır yere de düşse." Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim. Sehven de olsa bu durumun yaşanılmasından son derece üzgünüm. Saygılar sunarım."

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 17:26
  1. Mustafa Reşit Akçay
  2. Osmanlıspor
  3. Aykut Kocaman

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