Akçakale Gümrük Kapısı'na x-ray tarama cihazı kuruldu

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesine açılan Akçakale Gümrük Kapısı'na, giriş çıkış yapan araçlarla kaçakçılık ve terör olaylarına geçit vermemek amacıyla x-ray tarama cihazı kuruldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yoğun bir trafiğin yaşandığı Akçakale Gümrük Kapısı'ndan giriş çıkış yapan araçlarla kaçakçılık ve terör olaylarına geçit vermemek amacıyla x-ray tarama cihazı kurulumu için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Başta patlayıcı ve uyuşturucu maddeler olmak üzere her türlü kaçak malzemenin anında tespit edilmesini sağlayan sistemle, araçlar sökülmeden kısa sürede kontrol edilebiliyor. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Tel Abyad'a giriş çıkış yapan araçlar titizlikle kontrol ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Akçakale Gümrük Kapısı'nda modernizasyon işlemlerine başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar kapalı olan sınır kapımız, hızla gerçekleştirilen onarım ve saha düzenlemelerinin ardından geçişlere açılmıştı. Bakanlığımızın destekleriyle bugün uluslararası standartlarda bir gümrük kapısı hizmete sunulmuş oldu. Kurulan teknolojik güvenlik sistemleri ve gümrük personelinin tecrübeleriyle buradan geçiş yapan araçlar hızla kontrol edilerek ülkemize veya karşı tarafa güvenli şekilde geçiş yapabiliyor. Şanlıurfa'ya ve Barış Pınarı Harekatı bölgesine hayırlı olsun."

Araçların röntgen benzeri görüntüsünü çekerek bilgisayar ekranına aktaran x-ray tarama sistemleri sayesinde araçların boşluk ve zulalarında bulunması muhtemel kaçak veya sakıncalı eşyalar anında tespit edilebiliyor.

Akçakale Gümrük Kapısı'nda 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana çoğunluğu telefon ve sigaradan oluşan 118 kaçakçılık olayı tespit edildiği, ele geçirilen kaçak malzemenin toplam tutarının 6 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.