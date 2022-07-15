Akaryakıt ürünlerine dev indirim geldi
Akaryakıt ürünlerinden yüksek kükürtlü fuel oil ile 39 kuruş fuel oil fiyatlarına indirim geldi.
Akaryakıt ürünlerine gece yarısı indirim geldi. Yüksek kükürtlü fuel oil fiyatı 1 lira ucuzlarken kalyak 39 kuruş fuel oil ise 57 kuruş ucuzladı.
Akaryakıt ürünlerine indirim geldi. Bugün geçerli olan indirimle birlikte yüksek kükürtlü fuel oil fiyatı 1 lira ucuzladı. Öte yandan kalyak 39 kuruş fuel oile ise 57 kuruş indirim yapıldı.
Böylece İstanbul'da fuel oilin fiyatı 15,41 TL/lt; kalyak fiyatı 19,20 TL/lt; yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 11,63 TL/lt oldu.