Akaryakıt fiyatlarına yeni zam kararı çıktı! İşte zam geleceği tarih...

Akaryakıt ürünleri bu gece yeniden zamlanacak. Gazyağı 91 kuruş; kalyak 73 kuruş; fuel oil 61 kuruş; yüksek kükürtlü fuel oil ise 59 kuruş zamlandı.

Akaryakıt ürünlerinden gazyağının litre fiyatında, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 91 kuruş artış gösterecek. Fuel oilin fiyatı 61 kuruş zamlanırken ; kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatı ise 73 kuruş artış gösterecek. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı da 59 kuruş zamlandı.

Bu gece yarısından itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda gazyağının fiyatı 23,85 TL/lt; fuel oilin fiyatı 15,98 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 19,59 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 12,63 TL/lt olacak.