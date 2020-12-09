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Aktüel Akar: "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı."
Aktüel

Akar: "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı."

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:18:20 -
Akar: "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı."
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