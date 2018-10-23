Akademisyenlerden dikkat eksikliğine ilaçsız tavsiyeler

GÜNLÜK YAŞANTIDA KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER

Örneğin, su içmek için mutfağa gittiğini söyleyip odasından oyuncakları alarak (harekete geçiş amacını unutarak) geriye dönebilirler. Başladıkları işleri veya oyunları yarım bırakabilirler. Dikkatsizlikten kaynaklanan sakarlıklar yapabilirler. Dinlemiyormuş gibi görünebilir veya cümleniz bitmeden çoktan başka bir konuya odaklanmış olabilirler. Öğretmenini dinlemek isteseler dahi okul bahçesinden veya yakın çevreden gelen alakasız seslerle dikkatleri dağılabilir. Sınavlarda soruları anlamak veya çözmek için konsantre olmakta güçlük çekerler. Görüp duyduklarını anlama/akılda tutma konusunda güçlük çekerler.

NE YAPILABİLİR?

ADIM 1

Çocuğunuz için yaşamı etkileyecek düzeyde dikkat eksikliği gözlemliyorsanız muhakkak uzmanından destek almanız gerekir. Çocuk psikolojisi (psikolog veya psikiyatrist) alanında uzman bir danışmanın yönlendirmeleriyle uygun psikometrik testler yapılır. Klinik testlerin yanında aile bireyleri ve öğretmenleri gibi çocuğun gelişimi üzerinde gözlem yapma, yönlendirme etkisi olan çevre faktörlerinden çeşitli bilgiler alınır. Bu tedaviler genellikle ilaçla desteklenir. İlaçlı tedavi süreçlerinde ilaca maruz kalan çocuklarda aşırı sinirlilik, uyku düzeni bozukluğu ve iştahsızlık gözlemlenebilir. Eğer ilaç kullanmayı gerektirecek düzeyde şikayetiniz yoksa 2. Adımı denemeniz/değerlendirmeniz tavsiye edilir. Aynı zamanda 2.adım ilaçlı tedaviyle birlikte destekleyici uygulama olarak da kullanılabilir.

ADIM 2

Dikkat gerektiren çeşitli zekâ oyunları, oyuncaklar ve uygulamalar ile çocuğun dikkat gelişimi desteklenebilir.

MENTALUP BEYİN EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Dikkat eksikliği ve odaklanma problemi olan çocukları gözlemlediğinizde düşünmeden hareket ettiklerini görmüş olmalısınız. Önce eyleme geçip sonra düşündükleri için de istenmeyen sonuçlarla karşılaşan çocukların bu yönünü törpülemek için MentalUP beyin egzersizlerini kullanabilinir. Bu programın sunduğu çeşitli egzersizler tıpkı bir oyun gibidir. Program, otomatik olarak çocuğunuzun zekâ ve dikkat seviyesini tespit ederek kendisine uygun egzersizleri belirleyebiliyor. Ayrıca bu egzersizlerin en önemli özelliği DUR­­­-DÜŞÜN ­­­-YAP şeklindeki bilimsel yönteme uygun tasarlanmış olmasıdır. Çocuğunuz bu keyifli oyunları (egzersizleri) oynayabilmek ve bölüm geçebilmek için önce durup yönlendirmeleri takip etmesi gerekiyor. Sonra düşünmesini ve hatırlamasını gerektiren çeşitli oyunlarla karşılaşıyor.