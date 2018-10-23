THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Akademisyenlerden dikkat eksikliğine ilaçsız tavsiyeler

Dikkat eksikliği küçükten büyüye birçok kişinin problemi olabilir. Sadece ilaçla değil, aynı zamanda aşağıdaki yöntemlerle debu problemlerden kurtulmak mümkün.

23 Ekim 2018 Salı 17:05
Akademisyenlerden dikkat eksikliğine ilaçsız tavsiyeler

GÜNLÜK YAŞANTIDA KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER

 Örneğin, su içmek için mutfağa gittiğini söyleyip odasından oyuncakları alarak (harekete geçiş amacını unutarak) geriye dönebilirler. Başladıkları işleri veya oyunları yarım bırakabilirler. Dikkatsizlikten kaynaklanan sakarlıklar yapabilirler. Dinlemiyormuş gibi görünebilir veya cümleniz bitmeden çoktan başka bir konuya odaklanmış olabilirler. Öğretmenini dinlemek isteseler dahi okul bahçesinden veya yakın çevreden gelen alakasız seslerle dikkatleri dağılabilir. Sınavlarda soruları anlamak veya çözmek için konsantre olmakta güçlük çekerler. Görüp duyduklarını anlama/akılda tutma konusunda güçlük çekerler.

NE YAPILABİLİR?

ADIM 1

Çocuğunuz için yaşamı etkileyecek düzeyde dikkat eksikliği gözlemliyorsanız muhakkak uzmanından destek almanız gerekir. Çocuk psikolojisi (psikolog veya psikiyatrist) alanında uzman bir danışmanın yönlendirmeleriyle uygun psikometrik testler yapılır. Klinik testlerin yanında aile bireyleri ve öğretmenleri gibi çocuğun gelişimi üzerinde gözlem yapma, yönlendirme etkisi olan çevre faktörlerinden çeşitli bilgiler alınır. Bu tedaviler genellikle ilaçla desteklenir. İlaçlı tedavi süreçlerinde ilaca maruz kalan çocuklarda aşırı sinirlilik, uyku düzeni bozukluğu ve iştahsızlık gözlemlenebilir.  Eğer ilaç kullanmayı gerektirecek düzeyde şikayetiniz yoksa 2. Adımı denemeniz/değerlendirmeniz tavsiye edilir. Aynı zamanda 2.adım ilaçlı tedaviyle birlikte destekleyici uygulama olarak da kullanılabilir.

ADIM 2

Dikkat gerektiren çeşitli zekâ oyunları, oyuncaklar ve uygulamalar ile çocuğun dikkat gelişimi desteklenebilir.

MENTALUP BEYİN EGZERSİZLERİ NELERDİR?

Dikkat eksikliği ve odaklanma problemi olan çocukları gözlemlediğinizde düşünmeden hareket ettiklerini görmüş olmalısınız. Önce eyleme geçip sonra düşündükleri için de istenmeyen sonuçlarla karşılaşan çocukların bu yönünü törpülemek için MentalUP beyin egzersizlerini kullanabilinir. Bu programın sunduğu çeşitli egzersizler tıpkı bir oyun gibidir. Program, otomatik olarak çocuğunuzun zekâ ve dikkat seviyesini tespit ederek kendisine uygun egzersizleri belirleyebiliyor. Ayrıca bu egzersizlerin en önemli özelliği DUR­­­-DÜŞÜN ­­­-YAP şeklindeki bilimsel yönteme uygun tasarlanmış olmasıdır. Çocuğunuz bu keyifli oyunları (egzersizleri) oynayabilmek ve bölüm geçebilmek için önce durup yönlendirmeleri takip etmesi gerekiyor. Sonra düşünmesini ve hatırlamasını gerektiren çeşitli oyunlarla karşılaşıyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:05
  1. dikkat eksikliği
  2. dikkat eksikliğine karşı
  3. sağlık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım yapmak istiyor
    1. Ispartalı işadamları KKTC’ye yatırım..
    2. Orhan Gazi'nin 700 yıllık hamamı bulundu
    3. CHP Parti Meclisi yarın toplanıyor
    4. Başakşehir, Arda Turan kararını duyurdu
    5. Göçmen kaçakçıları tutuklandı
    6. Gözyaşı hakkında bilinmeyenler
    7. Bebek bakımına eşinizi dahil edin!
    8. Şenol Güneş'ten kadro dışı kararı
    9. Çocukların öldüğü 7 kişilik fiber..
    10. Dev şirkete yangın şoku! 1 milyon araç..
    11. Akademisyenlerden dikkat eksikliğine..
    12. İstanbul 3. Havalimanın son görüntüsü
    13. Asabiyet gaz yapıyor
    14. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    15. Mehmet Ali Erbil’in durumu kritik
    16. Yıllarca içtirdiğiniz antların bir..
    17. THY rüzgarı arkasına aldı! İstanbul'a..
    18. FETÖ'cüler yüzerek Yunanistan'a kaçtı
    19. Jandarmadan maganda operasyonu!..
    20. Batık Rus gemisinden tarih çıktı! Tam..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?