AK Parti'nin son kazandığı il belli oldu! Çok konuşulan ilde oy sayımı tamamlandı
Türkiye bugün mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti, merakla takip edilen Hatay'da CHP ve Lütfü Savaş'ı yenilgiye uğrattı.
Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti kesin olmayan sonuçlara göre çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da ipi göğüsledi.
Seçim yarışı son ana kadar sürdü
CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi, seçim sürecinin başından bu yana pek çok kez tartışma konusu olmuş ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Yaşanan olaylar nedeniyle milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Hatay'da seçim yarışı son ana kadar sürdü.
Son kazanılan il Hatay oldu
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AK Parti'nin Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, başa baş giden yarışta aldığı yüzde 44,45 oyla CHP'li Lütfü Savaş'ı geride bırakarak Hatay'da kazanan isim oldu.
Adaylığı büyük tepkilere neden olan Lütfü Savaş ise yüzde 43,96 oy alabildi.