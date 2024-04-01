  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim yorumu! FETÖ'ye dikkat çekti

Flaş gelişme! Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta öne geçti

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin kazandığı yerleri açıkladı! Duyan şok geçirdi

Başkan Erdoğan'dan balkon konuşmasında flaş sözler: Millet mesajını vermiştir

AK Parti'nin zaferi göğüslediği Şırnak'ta DEM'lilerden taşkınlık! İl başkanı dahil gözaltılar var

İstanbul'da o ilçelerde yarış devam ediyor! Oylar baş başa

Özgür Özel DEM Parti'ye diyet borcunu ödüyor! Silahlı kuvvetlere büyük iftira

Şamil Tayyar seçimle ilgili sessizliğini bozdu: Çabalarımıza fitne muamelesi yapıldı

Seçmeni böyle kandırdılar! Kandil'in adayı Meral kirli iş birliğini itiraf etti: İmamoğlu'na oy verdik
Gündem AK Parti'nin son kazandığı il belli oldu! Çok konuşulan ilde oy sayımı tamamlandı
Gündem

AK Parti'nin son kazandığı il belli oldu! Çok konuşulan ilde oy sayımı tamamlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 04:35:00 -
AK Parti'nin son kazandığı il belli oldu! Çok konuşulan ilde oy sayımı tamamlandı

Türkiye bugün mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti, merakla takip edilen Hatay'da CHP ve Lütfü Savaş'ı yenilgiye uğrattı.

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti kesin olmayan sonuçlara göre çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da ipi göğüsledi.

Seçim yarışı son ana kadar sürdü

CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi, seçim sürecinin başından bu yana pek çok kez tartışma konusu olmuş ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yaşanan olaylar nedeniyle milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Hatay'da seçim yarışı son ana kadar sürdü.

Son kazanılan il Hatay oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'nin Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, başa baş giden yarışta aldığı yüzde 44,45 oyla CHP'li Lütfü Savaş'ı geride bırakarak Hatay'da kazanan isim oldu.

Adaylığı büyük tepkilere neden olan Lütfü Savaş ise yüzde 43,96 oy alabildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23