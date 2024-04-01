AK Parti'nin son kazandığı il belli oldu! Çok konuşulan ilde oy sayımı tamamlandı

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken sandıkların yüzde 99,9'u açıldı. AK Parti kesin olmayan sonuçlara göre çok merak edilen illerden biri olan Hatay'da ipi göğüsledi.

Seçim yarışı son ana kadar sürdü

CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi, seçim sürecinin başından bu yana pek çok kez tartışma konusu olmuş ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Yaşanan olaylar nedeniyle milyonlarca vatandaşın gözünü çevirdiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Hatay'da seçim yarışı son ana kadar sürdü.

Son kazanılan il Hatay oldu

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AK Parti'nin Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, başa baş giden yarışta aldığı yüzde 44,45 oyla CHP'li Lütfü Savaş'ı geride bırakarak Hatay'da kazanan isim oldu.

Adaylığı büyük tepkilere neden olan Lütfü Savaş ise yüzde 43,96 oy alabildi.