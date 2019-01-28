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AK Partili Mehmet Özhaseki, Akit TV'de konuştu: Külliye'den uzak durarak hizmet üretemezsiniz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Akit TV ekranlarında Serdar Arseven'in sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli laf söyleyen insanların devasa projeleri hayata geçirmesinin mümkün olmadığını ifade eden Özhaseki, "Külliye'den uzak durarak ülkeye hizmet üretemezsiniz." dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:14
AK Partili Mehmet Özhaseki, Akit TV'de konuştu: Külliye'den uzak durarak hizmet üretemezsiniz

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Akit TV'de canlı yayın konuğu oldu.

Gündem Özel programında Serdar Arseven'in sorularını cevaplayan Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

Kitle iletişim araçlarını televizyonları sosyal medyayı kullanmak gibi mecburiyetlerimiz var. Sokaklarda insanların çok küçük bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Geçmişten de seçim tecrübelerim olduğu için zorlanmasamda çok çalışmalıyız.

Sosyal medyadaki iftiralara şaşırıyorum

İnsanlarla karşılaştığımızda en çok merak edilenler birisi Cumhur İttifakı konusu. Mutlaka bu soruyu soruyorlar. İkincisi projelerimizi merak ediyorlar. İlçelerde de insanların yaşadıkları yerlere göre problemleri var. Etimesgut'a gidiyoruz insanlar istasyonu soruyorlar. Mamak'ta yıkılan evleri soruyorlar. Bunlar yabancı olduğum konular değil. Ancak bir konu var ki sosyal medya yalancılığı, söylediklerimizi çarpıtıyorlar. Partilerin algı idaresi gibi bir iş peşindeler. Özellikle ana muhalefet. Eğer ahirette hesap vereceksek insanlar nasıl iftira ederler diye düşünüyorum.

HDP parayı Kandil'e aktarıyor

Güneydoğu'da 100'ün üzerinde belediye PKK'nın siyasi kolu HDP'de. Bunlar belediyenin parasını Kandil'e göndermeyi marifet sayıyor. Biz AK Parti olarak Güneydoğu'da insanların güvenini kazandık. Batıya baktığımızda da FETÖ tehdidi var. Geçmişlerine baktığımda onların kendilerini çok iyi sakladığını görüyorum. Diyoprum ki bunlar hala varlıklarını sürdürüyordur. Çok dikkatli ve uyanık olmalıyız.

Gençlerimizi koruyacak projelerimiz var

Benim öğrenci iken en zorlandığım konu sabah kahvaltısıydı. Yolda simit poğaça bulup yarı aç yarı tok gezerdik. İkincisi de çamaşır yıkamak. Bunu bildiğim için Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nin kapısına araç içinde çorba koydum. Ankara'daki bütün üniversitelerin kapısına da çorba koyacağım. Elbiselerini de belediye tarafından yıkayacağız. Özellikle çektiğimiz bir başka çilede evimn kalabalık olmasıydı. Anne bişey açar, baba başka birşey açar. Kütüphaneye gitseniz beşte kapanır. Biz uyanık kütüphanelerle gençlerimize bu imkanı sağlayacağız. 24 saat orada derslerini çalışacak, çorbalarını içecekler. Bakın biz gençlerimizi uyşturucudan ve kötülüklerden korumak için onları sosyal aktivitelere yöneltmeliyiz. Bunları belediye olarak yapabilmemiz mümkün. Gençlerimizi korumak için projeler üreteceğiz. Gençler için otobüs fiyatlarına indirimler yapacağız.

Biz projelerimizi anlatan kitapçığı aylarca çalışarak hazırladık

Biz çalışmalarımızı anlattığımız kitapçığa aylarca emek verdik. Bunu yazarken laf olsun diye yazmadık. Projelerimiz içinde para gereksinimi bulunan projelerde var. Bunlardan birisi metro sistemi. Gençler için, kadınlar için hazırladığımız projeler para tutan projeler değil.Kayseri'deki birçok projemize de cebimizden para çıkmadı. Bir belediye başkanının bilmesi gereken en önemli konu para yönetimidir. Bir belediye başkanı para yönetimi konusunda başarılı değilse projelerini uygulayamaz. AK Parti iktidarında dul, emekli, yetim maaşı gibi ödemeler yapıldı. Bakın muhtaçlara yardımlar ulaştırırken araya hayırsever insanlarda giriyor.

Esnaflarımız şartlara ayak uydurabilmeli

Bakın esnaflarımız değişen ortama ayak uydurmak zorunda. Ben Kayseri'deyken çeşitli meslek gruplarını toplar onlarla toplantılar yapardım. Onlara mesleklerinin geçmişini ve geleceklerini anlatırdım. Ankara'da da aynısını yapacağız. Burada da meslek gruplarıyla bir araya geleceğiz. Yarın sitelerde bir toplantımız olacak. Bakın esnaflarımız ancak değişen zamanın şartlarına ayak uydurabilirlerse ayakta kalabilirler.

Cumhurbaşkanından uzak durarak proje geçekleştiremezler

Ankara'daki ulaşım sıkıntısı içinde projelerimiz var. Yer altında da yer üstünde de çalışarak Ankara trafiğini rahatlatacağız. Büyük metropollerde devasa projeleri uygulayabilmek için hükümetlerde devreye girmeli. Biz zaten sayın Cumhurbaşkanımızla da projlerimizi konuştuk. Durmadan Külliye'ye laf ediyorlar. Cumhurbaşkanına uzak durarak nasıl projeler gerçekleştirebilirsiniz? Külliye için çok şatafatlı falan diyorlar. Orası devlet başkanının ofisi. Tabii ki görkemli olacak. Bakın Cumhurbaşkanına sürekli laf söyleyen insanların devasa projeleri hayata geçirmesi zaten mümkün değil. Külliyeden uzak durarak ülkeye hizmet üretemezsiniz.

Ankara'ya iki noktada terminal planlıyorum

AŞTİ gibi tesisler büyüyen şehirlerde sorun olmaya devam ederler. Belediyeler otogarları şehrin yakın noktalarına inşa ederler ki ulaşımda kolaylık olsun ya da yeraltından ulaşım sağlanır. Ankara'da iki noktada terminal fikrim var. Bu konuda belediyelerin yapması gereken doğru tavır ilgilileri toplar ve onlarla kazan kazan kapsamında projeler üretir. Yolcuların temsilcisi belediyelerdir. Mesela özel halk otobüslerine istedikleri tüm rakamı vermiyorsunuz. Orda da vatandaşı temsilen masaya oturuyorsunuz.

Vatandaşın ayağına gideceğiz

Belediye başkanlığına 1994 yılında başladım. O dönemde başta cumhurbaşkanımız İstanbul'da ve diğer arkadaşlarımız da Türkiye genelinde çok güzel işlere imza attılar. Biz o dönem de 'Hizmet Belediyeciliği'ni başlattık. Günümüzde geldiğimiz noktada da sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle gönül belediyeciliğine başladık. Bakın vatandaş yetkililere her an ulaşmak istiyor. Belediye başkanı törende olabilir, toplantıda olabilir. Fakat vatandaşla iletişiminize her zaman devam edebilmeniz için bir sistem kurmanız gerekir. Başkan yardımcılarınız var. Çalışanlarınız var. Onlar vatandaştan notlarını alacaklar önemli olanalara mutlaka dönüş yapıp onları dinleyeceksiniz. Cumhurbaşkanımız 'Seçim Manifestosu'nda da anlatacak. Biz vatandaşlarımıza bazı günler için duyurular yapacağız. Vatandaşın ayağına giderek onlarla seçtiğimiz ve duyurduğumuz yerlerde biraraya geleceğiz. Bunu düzenli bir sistem içinde gerçekleştireceğiz.

Çocuk parkı projemiz var

Ankara'nın çevre ilçelerinde değerlendirilmesi gereken birçok alan var. Öncelikle oralarda altyapıyı düzenlemeliyiz. Çocuk Köyü projesine de gelince bakın biz hepimiz çocukluğumuzu sokaklarda geçirdik. Ancak günümüzde böyle bir durum yok. Çocuklar bilgisayar ortamında sanal ortamda. ANKA Park'ın arkasında bir alanı değerlendireceğiz. Çocuklarımıza arkadaşlıklarını geliştirebilecekleri, oyun oynayabilecekleri sosyal bir ortam ayarlayacağız.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:14
  1. İstanbul
  2. Kayseri
  3. Ankara
  4. Mehmet Özhaseki
  5. Akit TV

YORUM YAZ

  • mahmutmahmut13 dk önce
    yazıklar olsun sizin gibi çakma belediye başkanı olanlara. hepiniz ona bağlıysanız sizin ne işiniz varbaşkanlıkta özhaseki bey
  • AhmetAhmet35 dk önce
    Alsan feto teror orgutu mensubu.Nedense hep akpde bulusmuslar.Tayyibe saksofon calar bu hemde ne saksafon
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut1 sa önce
    Melih Gökçek kadar eski bir siyasetçi. Ak partiye şimdiye kadar oy verdim ama bu sefer Reis küçük bir ikazı hak ediyor. Biz ona o bize muhtaç. Ben sandığa gitmeyeceğim...Adil, yeni, şeffaf, ehliyetli ve dürüst adayları gününden önce tespit etmek, milletin önüne koymak parti başkanının asli görevidir...Yaptım oldu devri Reis dahi olsa şık durmuyor...Manifesto, şarkı, türkü, slogan ile milletin çok cüz'i bir kısmını cezbedebilirsiniz. Çoğunluk hizmet ister, adalet ister, liyakat ister, dürüstlük ister...

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