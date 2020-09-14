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Aktüel AK Parti'li Kurtulmuş, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı
Aktüel

AK Parti'li Kurtulmuş, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:19:09 -
AK Parti'li Kurtulmuş, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırı) İnsani yardım aracına yapılan bu saldırı açık bir insanlık suçudur. Suçlular ortaya çıkarılmalı ve hesabı sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç olana her daim elini uzatan Kızılay'ımıza karşı El Bab yolunda yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehid kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Kızılay camiasına sabır, yaralımıza acil şifalar diliyorum. İnsani yardım aracına yapılan bu saldırı açık bir insanlık suçudur. Suçlular ortaya çıkarılmalı ve hesabı sorulmalıdır."

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