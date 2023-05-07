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Gündem AK Partili isimden CHP’li belediyelere kentsel dönüşüm çıkışı
Gündem

AK Partili isimden CHP’li belediyelere kentsel dönüşüm çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 16:56:00 -
AK Partili isimden CHP’li belediyelere kentsel dönüşüm çıkışı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir genelinde ada bazlı kentsel dönüşüm projelerine CHP'li yerel yönetimler tarafından itiraz edildiğini söyleyerek CHP’li yerel idarelere "Bütün davaları önünüze getiririz. İzmir'de İzmirliler bile mutlu değil. Bu kenti yoğun bakım hastası ettiniz" diye seslendi.

Çankırı, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandık başına gideceği seçimlerde, temaslarını Karabağlar, Karşıyaka ve Buca'da sürdürdü. Karabağlar'da Kadınlar Birliği Derneği üyeleri ile bir araya gelen Çankırı, ada bazlı kentsel dönüşüm projesiyle ilçeye yeni bir vizyon kazandırmak istediklerini ancak merkezi hükümet olarak atılan her adımda CHP'li yerel yönetimlerin itirazları ile karşılaştıklarını ifade etti.

"İzmir'de artık İzmirliler bile mutlu değil"

İzmir'in Türkiye'de, 'en rahat ve yaşanabilir kent' misyonunu kaybettiğini açıklayan Çankırı, "CHP’li yerel idare ile İzmir, maalesef çok zaman kaybetmiştir. İzmir nefes alamayan, her geçen gün kan kaybeden bir yoğun bakım hastasıdır. İzmir'de artık İzmirliler bile mutlu değil. Bu halk değişim ve dönüşüm istiyor. Bu halk artık 'AK belediyecilik'le tanışmak istiyor. Çünkü bu şehrin trafiği, çarpık kentleşme yapısı ve çevresel faktörleri artık İzmirlinin aleyhine işlemektedir. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını dinliyorsanız, her defasında Karabağlar'ı dile getiriyor. Burada bu geri kalmışlık gerçekten bizi üzmekte. Bu İzmir'e yakışmıyor. 'Gelin kentsel dönüşüm yapalım' diyoruz. Ona da yanaşmıyorlar. Hemen itiraz ediyorlar. Bütün davaları önünüze getiririz. İzmirliyi İzmir'e düşman ettiren CHP zihniyetinden artık halk bunalmış vaziyette." dedi.

Karabağlar'da Ege Mardinliler Derneğinde (EGE MAR-DER) hemşehrileri ile de bir araya gelerek sadece partisinin İzmir'de seçmen listelerinde 6 Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kökenli milletvekili adayı çıkardığını açıklayan Çankırı, AK Parti döneminde doğduğun yerden vekil seçilme şartını kaldırdıklarını ve böylelikle Mardinlinin de İzmir'e hizmet edebileceğini göstermiş olduklarını ifade etti. Çankırı, "Doğdukları yer de değil doydukları yerde memleketini bilen ancak öz değer yargılarını da yaşayabilecekleri ve yaşatabilecekleri imkanlarla 21 yıldır 15 seçimi zaferle taçlandırdık. Çünkü biz toprakla toplum dengesi kurduk" diye konuştu.

Babacan'a "Sayın Gülen" tepkisi

Katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın terör örgütü FETÖ lideri için 'Sayın Gülen' diye hitap etmesine tepki gösteren Çankırı şöyle konuştu: "O gece kimleri sevindireceğimize iyi karar verelim. Bu Millet İttifakı festival gibi. O kadar çok renk var ki içlerinde kimin kim olduğu, hangi amaca hizmet ettiği ortada. Bizim rengimiz de belli safımız da. Biz bayrağımızdaki renkle vatandaşımızın yanında yer almayı, onlar ise ellerini ovuşturup Avrupa'ya, Amerika'ya ve İsrail'e çalışıyor. Senin ülkende yüzbinlerce kişi ölecek sen de bunun sorumlusuna kalkıp 'Sayın' diyeceksin. Haddini bil. Senin, bu ülkede 15 Temmuz'da kaosu yaşatmak isteyenlerden hiçbir farkın yok. Maskeleri düştü ve şu an da aralarında makam paylaşamıyorlar. Yahu sizin derdiniz hizmet değil sizin derdiniz Kandil."

"Sandıklara sahip çıkın"

Çankırı, Karşıyaka'da gerçekleştirdiği hane ve esnaf ziyaretlerinde herkesin seçim günü oyunu kullanıp sandıklara sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. İlk kez oyunu kullanacak gençlerle de bir araya gelen Çankırı, burada yaptığı konuşmada AK Parti hükümetleri döneminde seçilme yaşını 18'e düşürdüklerini, Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin'in de İzmir’den, kendi partilerinden aday gösterildiğinin altını çizdi.
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