AK Parti’den Selman'ın itirafına sert cevap!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini açıkladı, AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı canlı yayın programında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi. Aktay, Selman'ın sözlerine "Bu açıklamanın bir yıl sonra gelmesi erdemsizliktir." diyerek tepki gösterdi.

'Tüm sorumluluğu üstleniyorum'

Amerikan televizyonuna konuşan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi için "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum" diye konuşmuştu.