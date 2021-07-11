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AK Parti'den CHP'li İBB'ye uyarı: İşinizi ciddiye alın
Aktüel AK Parti'den CHP'li İBB'ye uyarı: İşinizi ciddiye alın
Aktüel

AK Parti'den CHP'li İBB'ye uyarı: İşinizi ciddiye alın

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin sivrisineklerle mücadelede geç kaldığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 15:59:00 -
AK Parti'den CHP'li İBB'ye uyarı: İşinizi ciddiye alın

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirerek, "Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li İBB yönetimini sivrisineklerle mücadele konusunda eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bir tweetle müsilajı temizleyen CHP'li İBB, bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor! Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir."

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