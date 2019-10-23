0553 313 94 23

AK Parti'de tek liste uyarısı

AK Parti'de kongre sürecine giriliyor. 30 Kasım’da belde kongreleri başlayacak. 26 Nisan’a kadar da 970 ilçe kongresi tamamlanacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:40
AK Parti'de tek liste uyarısı

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  AK Parti’de kongre mesaisi sürüyor. 7 Ekim’de başlayan mesainin birinci kısmı kesinleşmiş delege seçmen listelerinin ilanıyla tamamlandı. 7 Kasım’da ise delege seçimleri başlayacak ve 30 Kasım’da sona erecek. Delegelerin netleşmesi sonrası belde kongrelerine geçilecek. Kasım ve Aralık aylarında belde kongreleri tamamlanacak.

İl kongreleri Haziran ayında

İlçe kongrelerine ise gelecek yılın Ocak ayında başlanacak ve 26 Nisan tarihine kadar bu süreç tamamlanacak. Haziran ayında ise il kongrelerine geçilecek. 27 Eylül tarihine kadar il kongreleri yapacak olan AK Parti’de 7. Büyük Olağan Kongre’nin ise gelecek yıl yıl Kasım veya Aralık ayında yapılması planlanıyor.

Teşkilatlarla istişarelerde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul, Ankara, İzmir dahil il kongrelerinin bazılarına katılacağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre, Genel Merkezin il teşkilatları ile istişarelerde bulunarak kongrelere tek liste ile gidilmesi yönünde telkinde bulunduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:40
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • derman05derman0517 sa önce
    kendi içinde demokrasi olmadan nasıl olacak öyle..Birileri aday olur sonrada onlarda istişare ile seçersin tek liste demek birilerinin adamı olarak oraya getirilmektir..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi