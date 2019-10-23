AK Parti'de tek liste uyarısı

Sezai Erhan yeniakit.com.tr AK Parti’de kongre mesaisi sürüyor. 7 Ekim’de başlayan mesainin birinci kısmı kesinleşmiş delege seçmen listelerinin ilanıyla tamamlandı. 7 Kasım’da ise delege seçimleri başlayacak ve 30 Kasım’da sona erecek. Delegelerin netleşmesi sonrası belde kongrelerine geçilecek. Kasım ve Aralık aylarında belde kongreleri tamamlanacak.

İl kongreleri Haziran ayında

İlçe kongrelerine ise gelecek yılın Ocak ayında başlanacak ve 26 Nisan tarihine kadar bu süreç tamamlanacak. Haziran ayında ise il kongrelerine geçilecek. 27 Eylül tarihine kadar il kongreleri yapacak olan AK Parti’de 7. Büyük Olağan Kongre’nin ise gelecek yıl yıl Kasım veya Aralık ayında yapılması planlanıyor.

Teşkilatlarla istişarelerde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul, Ankara, İzmir dahil il kongrelerinin bazılarına katılacağı ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre, Genel Merkezin il teşkilatları ile istişarelerde bulunarak kongrelere tek liste ile gidilmesi yönünde telkinde bulunduğu belirtildi.