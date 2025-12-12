AK Parti "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"ni 15 Aralık’ta açıklayacak

AK Parti, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü kapsamında hazırladığı "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"ni açıklamaya hazırlanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, Türk dünyasının büyük bir coğrafya olduğunu söyledi.

"Türk devletlerimizin yanı sıra yaklaşık 6 milyon kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan akraba ve soydaş topluluklarımız da bizim sorumluluk ve etkileşim alanımızda" diyen Zorlu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu olmak üzere pek çok yerde aynı dili konuşan soydaşlar bulunduğunu aktardı.

Zorlu, devletler arasındaki ilişkileri artırırken aynı zamanda bu toplulukların da yaşadıkları ülkelerde kültürlerini dillerini hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları, iş birliklerini yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Zorlu, o tarihten bu yana 4 temel başlıkta çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Zorlu, bu başlıkları şöyle sıraladı:

"Birincisi politika üretme. Bir diğeri, ülke genelinde teşkilatlarımızın dağılması, yaygınlaşması ki 81 ilde şu anda Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı teşkilatlandırdık. Bunun yanı sıra devletler arası ilişkilerde de bir koordinasyon, istişare mekanizmasının zemini olmaya çalıştık. Bu anlamda da ilgili ülkelere ziyaretlerimiz söz konusu oldu. Burada bakanlıklarımızla koordineli bir biçimde ürettiğimiz politikaları hayata geçirecek adımları attık, görüşmeleri yaptık. Devlet başkanları başta olmak üzere meclis başkanları ve ilgili bakanlıklarla, en önemlisi de o ülkelerdeki iktidarda bulunan siyasi partilerle anlaşmalar imzaladık ve iş birliklerimizi genişletiyoruz."

"BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİNDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELECEK"

Gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birinci Türk Dünyası Diplomasi ve Siyaset Forumu"nu toplayacaklarını bildiren Zorlu, artık sadece AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı değil bütün Türk devletlerindeki siyasi partilerin bir araya geleceğini aktardı.

Siyasetçiler ve araştırmacıların ortak politikalar geliştireceğini ve bunun da devlet başkanlarına sunulacağını açıklayan Zorlu, devlet başkanlarının onayından sonra bürokrasinin bunun için çalışmalar yapacağını söyledi.

Bunun uzun yıllar önce hayal edilen işler olduğunu kaydeden Zorlu, "Çok şükür çok güzel bir noktaya geldik. Artık Türk Devletleri Teşkilatı var. Ve ne mutlu ki bize bu projeyi samimi ve kararlı bir şekilde sahiplenmiş bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz." ifadelerini kullandı.

Zorlu, 2026'da Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgemizi 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün yıl dönümünde açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ve yüksek bir katılımla vizyon belgemizin detaylarını, ana başlıklarını hem Türkiye'ye, hem de Türk devletlerimizdeki soydaşlarımıza anlatacağız." dedi.

Orhun Yazıtları'nın, Danimarkalı bilim adamı Vilhelm Thomsen tarafından 15 Aralık 1893'te çözümlediğine işaret eden Zorlu, bu tarihin önemine binaen Türk devletlerinin ortak teklifiyle UNESCO 43. Konferansı'nda 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın Gebele kentinde 7 Ekim'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın UNESCO 43. Genel Konferansında 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini teklif ettiğini hatırlattı.

"Uluslararası bir kuruluşun aldığı kararla büyük dil ailemiz kayıt altına alındı, tescillendi" diyen Zorlu, Vizyon Belgesi'ni açıklamak için bu nedenle "15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü"nü seçtiklerini belirtti.

Zorlu, "Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle '21. yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılı yapma' hedefimizin temel yapı taşlarını hep birlikte görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRK DÜNYASININ 100 MİLYAR DOLARLIK BİR DIŞ TİCARET HEDEFİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, açıklayacakları vizyon belgesinde yer alacak detaylara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Belgemizde, Türk dünyasını neresi olarak görüyoruz, bunun tarihi bağlamını anlatıyoruz. Bununla birlikte bir durum analizi yaptık. Bugün Türk Devletleri Teşkilatının olduğu bu coğrafyada ekonomiden ticarete, enerjiden ulaştırmaya kadar nereye gelmişiz, bunu ifade ediyoruz. Stratejik hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadede ortaya koyduk. Bir somut ipucu olsun, uzun vadede Türk dünyasının 100 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Bununla birlikte bazı yeni kurumsal yapılar öneriyoruz. İnşallah bunları Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında hep birlikte görme şansımız olacak."

AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bir sunum yaptığını belirten Zorlu, "MYK'de benim ilk yaptığım sunumdu. Hem başkanlığımızın çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve MYK üyelerimize aktarma fırsatımız oldu hem de bu hedeflere ilişkin değerlendirme yaptık. Şunu büyük bir memnuniyetle ve gururla ifade etmek isterim ki başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere AK Parti'miz, Türk dünyasının geleceği, işbirliği ve küresel denklemde bizlerin çok daha güçlü bir aktör olmasına yönelik kararlı irademiz söz konusu." ifadelerini kullandı.

BELGE, ORTAK TÜRK ALFABESİ YAZIMIYLA DA YAYINLANACAK

Vizyon belgesi, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün yıl dönümünde açıklanacak. Törende ayrıca koreografisi bugüne özel bir gösteri sahne alacak.

"Türk Dünyası Vizyon Belgesi" Türkçenin yanı sıra 6 farklı dilde ve ortak Türk alfabesi yazımıyla da yayınlanacak.

Vizyon belgesinin açıklanacağı 15 Aralık'ta programa Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 devletin iktidardaki siyasi parti temsilcileri katılacak.

Vizyon belgesinin açıklanmasından önce AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları istişare kampı 13-14 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşecek. Kampın açılışı "yeşil vatan" seferberliği çerçevesinde "2040 hedefine doğru 2040 fidan dikimi" ile başlayacak.

Program kapsamında Türk dünyasına yönelik 81 ilde sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve iş dünyası ile güçlü bir işbirliği ağı kurulması, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler masaya yatırılacak, bazı kurum temsilcilerinin sunumları ve bazı bakanların konuşmaları gerçekleşecek.