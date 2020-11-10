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Aktüel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı:

"İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:10:46 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "10 Kasım" mesajı:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygıyla andı.

Çelik, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlk Cumhurbaşkanımız, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. İstiklal Savaşımızın şehitlerine rahmet diliyoruz."

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