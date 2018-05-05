AK Parti mitinginde ittifak pozları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı miting öncesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yağan yağmura rağmen vatandaşlar miting alanını doldurdu. Vatandaşlar Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı ile mitinge gelirken, bazı vatandaşların ‘Bozkurt’ işareti yapması ve bir vatandaşın 3 hilalli bayrak ile miting alanında bulunması dikkat çekti.