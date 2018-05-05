Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

AK Parti mitinginde ittifak pozları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle gerçekleşecek olan Kayseri mitinginde, Cumhur ittifakının kurulmasının ardından 3 hilalli bayrak ve bozkurt işaretleri dikkat çekti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:54
AK Parti mitinginde ittifak pozları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı miting öncesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yağan yağmura rağmen vatandaşlar miting alanını doldurdu. Vatandaşlar Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı ile mitinge gelirken, bazı vatandaşların ‘Bozkurt’ işareti yapması ve bir vatandaşın 3 hilalli bayrak ile miting alanında bulunması dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:54
  1. Erdoğan
  2. Kayseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da gözaltına alınan işçi iade edildi!
    1. Yunanistan'da gözaltına alınan işçi..
    2. Baş dönmesinin 5 nedeni
    3. Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı
    4. Kunduz istilasına başkan öyle bir..
    5. Sivasspor'dan çok sert..
    6. Bademcik taşlarından kurtulmak için...
    7. Türkiye özlemi çeken Osmanlı torunları
    8. Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok..
    9. HDP, Demirtaş'ın adaylığı için başvurdu
    10. A vitamininin vücuda 5 etkisi
    11. Gözaltına alınan belediye işçisi..
    12. Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı
    13. İttifakın adını Haberal koymuştu..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanan yeni..
    15. Filistinliler Ramazan hazırlığına..
    16. Dünyanın en tuhaf yasağı: Renkli..
    17. Yılın transfer bombası! Antoine..
    18. Romalı yıldızdan "Galatasaray" itirafı
    19. AK Parti mitinginde ittifak pozları
    20. Türkiye ile Irak arasında Mutabakat..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...