AK Parti mitinginde ittifak pozları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle gerçekleşecek olan Kayseri mitinginde, Cumhur ittifakının kurulmasının ardından 3 hilalli bayrak ve bozkurt işaretleri dikkat çekti.05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı miting öncesinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yağan yağmura rağmen vatandaşlar miting alanını doldurdu. Vatandaşlar Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı ile mitinge gelirken, bazı vatandaşların ‘Bozkurt’ işareti yapması ve bir vatandaşın 3 hilalli bayrak ile miting alanında bulunması dikkat çekti.
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