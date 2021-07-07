  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eşcinsel sapkınlara büyük şok! Ünlü mobil uygulama, LGBT'lilerin hesabını kapattı!
Ülkede kabine değişikliği öncesi 12 bakan istifa etti!
Türkiye ve NATO arasında yüksek askeri temas
AK Parti Milletvekili'ne önemli görev
Aktüel AK Parti Milletvekili'ne önemli görev
Aktüel

AK Parti Milletvekili'ne önemli görev

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, bir süredir gündemi meşgul eden müsilaj konusunu araştırmak için TBMM’de yeni kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanvekilliği’ne seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 16:17:00 -
AK Parti Milletvekili'ne önemli görev

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, bir süredir gündemi meşgul eden müsilaj konusunu araştırmak için Meclis'te yeni kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanvekilliği’ne seçildi.

Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerini Araştırarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi.

İlk toplantı 7 Temmuz'da

Kurulan bu komisyon 7 Temmuz 2021 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, komisyonun Başkanvekilliğine seçildi.

Komisyon Başkanlık divanı şu isimlerden oluştu; AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir (Komisyon Başkanı), AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey (Komisyon Başkanvekili), AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu (Sözcü), MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy (Katip).

TBMM’de Dışişleri Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliklerinin yanında Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevini sürdüren Mustafa Canbey, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

TBMM’de grubu bulunan partilerin milletvekillerinden oluşan, 19 milletvekilinin görev yapacağı komisyon şu üyelerden oluştu; AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir (Komisyon Başkanı), AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey (Komisyon Başkanvekili), AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu (Sözcü), MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy (Katip), AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Emine Gülizar Emecan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

Komisyon konunun uzmanlarının ve akademisyenlerin görüşlerini alacak, müsilajı tüm yönleriyle masaya yatıracak, gerek görüldüğünde deniz salyasının yaşandığı bölgelerde incelemeler yapacak ve tüm bu çalışmaların ardından müsilaja karşı çözüm önerilerinin yer aldığı rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaşacak.

Marmara Denizi’nde görülen ve ekolojik dengeyi tehdit eden deniz salyası, kısa bir süre önce ülkemizin gündemine girmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde temizlik çalışmalarına başlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay