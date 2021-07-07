AK Parti Milletvekili'ne önemli görev

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, bir süredir gündemi meşgul eden müsilaj konusunu araştırmak için Meclis'te yeni kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanvekilliği’ne seçildi.

Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerini Araştırarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri belirlendi.

İlk toplantı 7 Temmuz'da

Kurulan bu komisyon 7 Temmuz 2021 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, komisyonun Başkanvekilliğine seçildi.

Komisyon Başkanlık divanı şu isimlerden oluştu; AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir (Komisyon Başkanı), AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey (Komisyon Başkanvekili), AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu (Sözcü), MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy (Katip).

TBMM’de Dışişleri Komisyonu ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliklerinin yanında Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevini sürdüren Mustafa Canbey, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

TBMM’de grubu bulunan partilerin milletvekillerinden oluşan, 19 milletvekilinin görev yapacağı komisyon şu üyelerden oluştu; AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir (Komisyon Başkanı), AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey (Komisyon Başkanvekili), AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu (Sözcü), MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy (Katip), AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Emine Gülizar Emecan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu.

Komisyon konunun uzmanlarının ve akademisyenlerin görüşlerini alacak, müsilajı tüm yönleriyle masaya yatıracak, gerek görüldüğünde deniz salyasının yaşandığı bölgelerde incelemeler yapacak ve tüm bu çalışmaların ardından müsilaja karşı çözüm önerilerinin yer aldığı rapor hazırlayarak kamuoyu ile paylaşacak.

Marmara Denizi’nde görülen ve ekolojik dengeyi tehdit eden deniz salyası, kısa bir süre önce ülkemizin gündemine girmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde temizlik çalışmalarına başlanmıştı.