AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Dağlık Karabağ mesajı:
"Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı"
ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin, "Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elhamdülillah... Zafer inananlarındır... Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Azerbaycan için sahada kazanılan zaferi masada taçlandırma zamanıdır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın özgür Karabağ." ifadelerini kullandı.