  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:40:47 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, vefatının 84'üncü yılında Mehmet Akif Ersoy'u andı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İslam'ın gür sesidir. Mısralarıyla milletimizin bağımsızlık ruhunu şaha kaldırmış, batılın önünde set, Hakk'ın peşinde cesaret olmuştur. Milletimiz onu ilelebet rahmet, şükran ve saygıyla hatırlayacaktır. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok
Gündem

Dilipak haklı çıktı! Kenevirden üretilen ürünler arasında yok yok

ABD'li Svn Space adlı bir firmanın kenevirden yapılan tekstil ve kozmetik ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparak dünyanın dikkatini çekm..
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay