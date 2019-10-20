AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 120 saatte sonuç alınmazsa Barış Pınarı Harekatı sürecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Dernekler Federasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ile hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve en son Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat sonucu terör örgütünün bütünüyle çekilmesi için 5 günlük süre verildiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ellerindeki bütün mühimmatların ve tahkimatın yok edilmesiyle ilgili bu süreçte inşallah sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Eğer sonuç alınamazsa Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Kayseri'de ifade ettiği gibi 5 gün sonra yani 120 saat dolduktan sonra eğer terör örgütleri oralardan Türkiye'ye zarar verecek potansiyellerini koruduklarına müşahede edilirse operasyon durdurulduğu yerden devam ettirilecektir."

Kurtulmuş, Türkiye'nin patriot alma meselesiyle ilgili bir tartışma ortaya çıktığını anımsatarak, Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini kurması gerektiğini, müttefiki olduğunu zannettiği bir ülkeden patriotları alabilmek için neredeyse kuyrukta bekletildiğini anlattı.

Bu süreçte Türkiye'nin S-400 aldığını ve monte etmeye başladığını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Trump'ın mektubu daha ortada yokken bir yabancı medya kuruluşuna verdiğim demeçte dedim ki; 'Artık mektup diplomasisiyle hizaya getirilecek Türkiye çok gerilerde kaldı. Türkiye mektup diplomasisiyle hizaya getirilemez.' Allah şahit ki ben böyle bir mektubu bilmiyordum. Yoktu öyle bir mektup. Ama eskileri hatırladım. Yine aynı şekilde çok üst perdeden bir mektup yazıldı. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız mektubu kaldırdı çöp tenekesine attı, 'Gereğini sonra yapacağız.' diye de dünya kamuoyuna ilan etti. 'Ver' patriot vermiyor. 'E ben alayım', 'Sen de alamazsın.' Türkiye'nin duracağını zannettiler. Türkiye S-400'ü aldı. S-400'ün Türkiye'ye geldiği gün Türkiye'nin tam bağımsızlık istikametinde attığı fevkalade attığı önemli bir adımdır."

Kurtulmuş, Türkiye'nin böyle giderse 3-5 sene içinde kendi savunma sistemini kuracağını bildikleri için Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını ancak Türkiye'nin yoluna devam ettiğini vurguladı.

F-35 alımıyla ilgili de Türkiye'nin sıkıştırıldığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama meselesi. 'Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayamazsın.' Güney Kıbrıs arıyor, diğerleri arıyor. Türkiye olarak biz arayamayız. Niye arayamayız? Biliyorlar ki kendi kendine yeterli bir Türkiye dünyanın egemenleri karşısında dimdik duracak güçlü bir ülke olacaktır. Onun için petrol arama meselesine de bir şekilde karşı çıktılar. Avrupası karşı çıktı, Amerikası karşı çıktı. Hepiniz petrol arıyorsunuz da Türkiye niye aramayacak? Türkiye kendi hakkını, Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkını niye korumayacak? Zannettiler ki 'Birkaç söz söyleriz Türkiye geri gider.' Oradan da geri adım atıldı."

Kurtulmuş, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin uzaklaştırılması için Fırat'ın batısında Ruslarla, Fırat'ın doğusunda Amerikalılarla müzakereler yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerini Türkiye'nin yanı başından çekin dedik ama Türkiye'nin bu taleplerini, bu ulusal güvenlik endişelerini ciddiye almadılar ve şöyle düşündüler, 'Nasılsa bu Türkler konuşur konuşur, gereğini yerine getirmezler.' Türkiye Zeytindalı Operasyonuyla, Fırat Kalkanı Operasyonuyla gereğini yerine getirdi ve Fırat'ın batısındaki terör mevzilerini ciddi şekilde kontrol altına aldı. Sonra da Ruslar ve İranlılarla beraber orada bir şekilde terörü kontrol altına alacak mutabakat oluştu. Son adım Fırat'ın doğusuydu. Barış Pınarı Operasyonu bir sabah kalkılıp da karar verilmiş bir operasyon değildir. Aylarca hatta yıllarca hazırlanılmış ve orada terör örgütlerinin kaldırılması için hazırlanan bir harekattır."

Harekatın istihbarat, askeri stratejik, diplomasi, medya ve kamu diplomasisi gibi kısımları olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın siyaset tarihinde yeni bir dönem başlattığını söyledi.

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nda 20 sivilin şehit olmasına dünyanın ses çıkarmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"PYD/PKK'lıların orada üslerine Türk Silahlı Kuvvetleri gittikçe Avrupa'dan ses geldi, Amerika'dan ses geldi, İsrail lobilerinden ses geldi, dünyanın karanlık odaklarından ses geldi. Alelacele bu operasyonu durdurmak için gayret ettiler. Şimdi kağıt üzerinde bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmada inşallah Türkiye isteklerini almıştır, inşallah sonuçlanır ve oradan terör örgütleri bütünüyle sökülüp atılarak huzur ve güvenlik gelir. Gelir, gelir, gelmez Cumhurbaşkanımız, '120 + 1. dakikada eğer terör örgütleri orada duruyorsa bu operasyona devam ederiz.' dedi. 82 milyon yurttaşımızın yekvücut şekilde durması, kahraman ordumuzun ve Mehmetçik'imizin asil ve kahramanca duruşu ve Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın cesaretle ve hakkaniyetle duruşu sonucu operasyon bu noktaya gelmiş ve Allah'ın izniyle sonuç alınmıştır."

Türkiye'nin 'dur' dedikleri yerde duracak, herkesin dediğini yerine getirecek bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü ve büyük Türkiye'dir. Yeniden güçlü bir ülke olarak ayağa kalkmanın vaktini yaşıyoruz. Allah mühlet versin, Allah imkan versin, Allah kudret versin, birliğimiz dirliğimiz de devam etsin ve inşallah Türkiye'yi çok daha güçlü yerlere hep beraber gayretle çalışarak getirelim. Onun için hep bir olacağız, beraber olacağız Güçlü olacağız ve cümle aleme karşı, 72 düvele karşı bu milletin asaletini, bu milletin vahdaniyetini göstereceğiz."

Etkinliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, milletvekilleri, ilçe belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.