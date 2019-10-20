0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 120 saatte sonuç alınmazsa Barış Pınarı Harekatı sürecek

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "120 saat dolduktan sonra terör örgütlerinin Türkiye'ye zarar verecek potansiyeli koruduğuna müşahede edilirse operasyon durdurulduğu yerden devam ettirilecektir." dedi.

20 Ekim 2019 Pazar 21:53
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 120 saatte sonuç alınmazsa Barış Pınarı Harekatı sürecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Dernekler Federasyonu tarafından Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ile hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve en son Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat sonucu terör örgütünün bütünüyle çekilmesi için 5 günlük süre verildiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ellerindeki bütün mühimmatların ve tahkimatın yok edilmesiyle ilgili bu süreçte inşallah sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Eğer sonuç alınamazsa Sayın Cumhurbaşkanımızın dün Kayseri'de ifade ettiği gibi 5 gün sonra yani 120 saat dolduktan sonra eğer terör örgütleri oralardan Türkiye'ye zarar verecek potansiyellerini koruduklarına müşahede edilirse operasyon durdurulduğu yerden devam ettirilecektir."

Kurtulmuş, Türkiye'nin patriot alma meselesiyle ilgili bir tartışma ortaya çıktığını anımsatarak, Türkiye'nin kendi hava savunma sistemini kurması gerektiğini, müttefiki olduğunu zannettiği bir ülkeden patriotları alabilmek için neredeyse kuyrukta bekletildiğini anlattı.

Bu süreçte Türkiye'nin S-400 aldığını ve monte etmeye başladığını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Trump'ın mektubu daha ortada yokken bir yabancı medya kuruluşuna verdiğim demeçte dedim ki; 'Artık mektup diplomasisiyle hizaya getirilecek Türkiye çok gerilerde kaldı. Türkiye mektup diplomasisiyle hizaya getirilemez.' Allah şahit ki ben böyle bir mektubu bilmiyordum. Yoktu öyle bir mektup. Ama eskileri hatırladım. Yine aynı şekilde çok üst perdeden bir mektup yazıldı. Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız mektubu kaldırdı çöp tenekesine attı, 'Gereğini sonra yapacağız.' diye de dünya kamuoyuna ilan etti. 'Ver' patriot vermiyor. 'E ben alayım', 'Sen de alamazsın.' Türkiye'nin duracağını zannettiler. Türkiye S-400'ü aldı. S-400'ün Türkiye'ye geldiği gün Türkiye'nin tam bağımsızlık istikametinde attığı fevkalade attığı önemli bir adımdır."

Kurtulmuş, Türkiye'nin böyle giderse 3-5 sene içinde kendi savunma sistemini kuracağını bildikleri için Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştıklarını ancak Türkiye'nin yoluna devam ettiğini vurguladı.

F-35 alımıyla ilgili de Türkiye'nin sıkıştırıldığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama meselesi. 'Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayamazsın.' Güney Kıbrıs arıyor, diğerleri arıyor. Türkiye olarak biz arayamayız. Niye arayamayız? Biliyorlar ki kendi kendine yeterli bir Türkiye dünyanın egemenleri karşısında dimdik duracak güçlü bir ülke olacaktır. Onun için petrol arama meselesine de bir şekilde karşı çıktılar. Avrupası karşı çıktı, Amerikası karşı çıktı. Hepiniz petrol arıyorsunuz da Türkiye niye aramayacak? Türkiye kendi hakkını, Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkını niye korumayacak? Zannettiler ki 'Birkaç söz söyleriz Türkiye geri gider.' Oradan da geri adım atıldı."

Kurtulmuş, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin uzaklaştırılması için Fırat'ın batısında Ruslarla, Fırat'ın doğusunda Amerikalılarla müzakereler yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerini Türkiye'nin yanı başından çekin dedik ama Türkiye'nin bu taleplerini, bu ulusal güvenlik endişelerini ciddiye almadılar ve şöyle düşündüler, 'Nasılsa bu Türkler konuşur konuşur, gereğini yerine getirmezler.' Türkiye Zeytindalı Operasyonuyla, Fırat Kalkanı Operasyonuyla gereğini yerine getirdi ve Fırat'ın batısındaki terör mevzilerini ciddi şekilde kontrol altına aldı. Sonra da Ruslar ve İranlılarla beraber orada bir şekilde terörü kontrol altına alacak mutabakat oluştu. Son adım Fırat'ın doğusuydu. Barış Pınarı Operasyonu bir sabah kalkılıp da karar verilmiş bir operasyon değildir. Aylarca hatta yıllarca hazırlanılmış ve orada terör örgütlerinin kaldırılması için hazırlanan bir harekattır."

Harekatın istihbarat, askeri stratejik, diplomasi, medya ve kamu diplomasisi gibi kısımları olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın siyaset tarihinde yeni bir dönem başlattığını söyledi.

Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'nda 20 sivilin şehit olmasına dünyanın ses çıkarmadığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"PYD/PKK'lıların orada üslerine Türk Silahlı Kuvvetleri gittikçe Avrupa'dan ses geldi, Amerika'dan ses geldi, İsrail lobilerinden ses geldi, dünyanın karanlık odaklarından ses geldi. Alelacele bu operasyonu durdurmak için gayret ettiler. Şimdi kağıt üzerinde bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmada inşallah Türkiye isteklerini almıştır, inşallah sonuçlanır ve oradan terör örgütleri bütünüyle sökülüp atılarak huzur ve güvenlik gelir. Gelir, gelir, gelmez Cumhurbaşkanımız, '120 + 1. dakikada eğer terör örgütleri orada duruyorsa bu operasyona devam ederiz.' dedi. 82 milyon yurttaşımızın yekvücut şekilde durması, kahraman ordumuzun ve Mehmetçik'imizin asil ve kahramanca duruşu ve Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızın cesaretle ve hakkaniyetle duruşu sonucu operasyon bu noktaya gelmiş ve Allah'ın izniyle sonuç alınmıştır."

Türkiye'nin 'dur' dedikleri yerde duracak, herkesin dediğini yerine getirecek bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü ve büyük Türkiye'dir. Yeniden güçlü bir ülke olarak ayağa kalkmanın vaktini yaşıyoruz. Allah mühlet versin, Allah imkan versin, Allah kudret versin, birliğimiz dirliğimiz de devam etsin ve inşallah Türkiye'yi çok daha güçlü yerlere hep beraber gayretle çalışarak getirelim. Onun için hep bir olacağız, beraber olacağız Güçlü olacağız ve cümle aleme karşı, 72 düvele karşı bu milletin asaletini, bu milletin vahdaniyetini göstereceğiz."

Etkinliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, milletvekilleri, ilçe belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 21:53
  1. Ordu
  2. Kayseri
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT WORLD Forum'dan dünyaya seslenecek
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT WORLD..
    2. Fatih Erbakan, ‘Bu gerçeğin bir kez..
    3. Yanal'dan takımına eleştiri!
    4. Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni..
    5. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    6. Sağanak vurdu! 1 kişi kayıp
    7. Yalçın Topçu: Açık seçik iftiradır
    8. Korkunç rapor! Binlerce insanı..
    9. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    10. Ali Koç'tan maç sonu itiraf!
    11. Göz kuruluğu neden olur?
    12. Göz kuruluğu nasıl geçer?
    13. PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'dan..
    14. Denizlispor'dan penaltı isyanı!
    15. Beşiktaş'ta yeni başkan belli oldu
    16. Bulaşık makinesinin içi nasıl..
    17. Beşiktaş'ın başkanı belli oldu! Ahmet..
    18. Arap ülkesi bu sloganla inledi:..
    19. Birlikte çay içtiği arkadaşı bıçakladı
    20. TFF 1. Lig'de günün sonuçları! İşte,..
    21. Adanaspor İstanbulspor maçı kaç kaç..
    22. İsviçre'deki seçimlerde 'Yeşiller'..
    23. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    24. Zirve yolunda kritik galibiyet!..
    25. Denizli'de kazanan Fenerbahçe
    26. Gaziantep’i sel vurdu
    27. Altay deplasmanda coştu
    28. Büyük çöküş bu ifadelerde... İşkence..
    29. Liverpool'u United durdurdu!
    30. Suriye paylaşımını silen Trump'tan..
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
    Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi
    Almanya'da yaşayan Türklerden 'Vatanına Bayrağına Sahip Çık' mitingi
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!
    Toplantı gergindi... Erdoğan bu sözü duyunca sakinleşti!

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2019
    Alman taraftarlar ile PKK yandaşları arasında kavga
    Alman taraftarlar ile PKK yandaşları arasında kavga
    Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde can verdi
    Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde can verdi