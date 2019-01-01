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AK Parti Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim? Hazım Caner Can kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can oldu. Hazım Caner Can Çamlıdere belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hazım Caner Can kimdir? Hazım Caner Can nereli ve kaç yaşında? Hazım Caner Can hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 20:07
AK Parti Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim? Hazım Caner Can kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can oldu. Hazım Caner Can Çamlıdere belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hazım Caner Can kimdir? Hazım Caner Can nereli ve kaç yaşında? Hazım Caner Can hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti'nin Çamlıdere ilçesi başkan adayı olarak Hazım Caner Can‘ı açıkladı. Peki Hazım Caner Can kimdir? İşte ayrıntıları...

Hazım Caner Can Kimdir?

1955 senesinde Ankara'da doğdu. 1979-1980 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünü bitirdi.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Genel Müdürlük Başraportörü olarak hizmet verdi . 1983 senesinde bu görevimden istifa ederek baba mesleği olan ticarete atıldı.

İlk'i 29 Mart 2004 senesinde olmak üzere, 2009 senesinde ikinci kez Çamlıdere Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Göreve geldiği günden beri "Çamlıdere'den aldığımız destekle işimiz de gücümüz de Çamlıdere" misyonunu benimsedi.        

Uzun bir çalışmanın ardından 30 Mart 2014 seçimlerinde üçüncü kez Çamlıdere Belediye Başkanlığına Seçildi. 

H. Caner CAN Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 20:07
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