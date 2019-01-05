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Aile içi iletişim sıkıntıları bitiriyor

Aile hayatında baş gösteren sıkıntılar, kendinizin ve eşinizin isteklerini ele alıp, her ikinizin de memnun kalacağı bir çözüm üretmekle son bulur. Bunun yolu da baş başa verip konuşmaktır.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:53
Aile içi iletişim sıkıntıları bitiriyor

Muhabbet kuşlarının yaptığı gibi birinin konuşup öbürünün dinlemesi ailevi ilişkide doğru değil. Sorunlarınızın üzerini kapatmakla, unutmakla, sorun yokmuş gibi davranmakla yanlızca kendinizi kandırmış olursunuz. İlerde meydana gelebilecek çok daha büyük bir anlaşmazlığa zemin hazırlarsınız. Birikir birikir patlamaya yol açar.

Sorunlarınızı çözümlemeye çalışırken meselâ şu hususları gözönünde bulundurabilirsiniz:

Sorunlarınıza çözüm üretmeye istekli olun. Belki konuşmak kadar önemli bu.

Duygularınızı körükleyerek, öfkelenerek eşinizi rencide edici konuşmalardan sakının. İşleri yoluna koymak istiyorsanız kendinize hakim olun.

En az iki tane çözüm bulup, eşinizle birlikte onlar üzerinden birini tercih etmeyi arayın.

Eşinizin tepkisini iyi değerlendirin.

İtirazları olabilir, o zaman bir diğer bir çözümü konuşun. Önemli olan ikinizin üzerinde hemfikir olduğu çözümdür.

“Çözümü ben ürettim o üretti” tarzında bencilliğe, gurura kendinizi kaptırmayın. Bunlar uzlaşmanızı çelmeleyecek ilkel bir duygudur.

Haftada veya ayda bir de olabilir, aile hayatınızın gidişatını konuşun. İş-güç arasında değil, başbaşa vererek ve bunu kasvetli değil güzel bir ortamda sakin kafayla yapın bunu..

İletişime açık olun, toplantılarınızda hem konuşmaya hem de dinlemeye açık olun.

Unutmayın, evlilikler birlikte geçirilen güzel anlayışlı çözümler üretildikçe güçlenir, serpilir..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
  1. aile
  2. aile hayatı
  3. dikkat edilmesi gerekenler

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