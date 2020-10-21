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Ekonomi Ahududunun Trabzonlu üreticilere yeni gelir kapısı olması hedefleniyor
Ekonomi

Ahududunun Trabzonlu üreticilere yeni gelir kapısı olması hedefleniyor

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan "Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" ile kent ekonomisine katkı sağlanmasına çalışılıyor - Üretici Erol Çakmak: - "İlçede insanlar geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Ancak bu meyvenin yetiştirilerek, geliştirilmesi bizler için çok iyi olur" - Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu: - "Pazarlama konusunda sıkıntıları var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alanda gördüğümüz boş arazileri de nasıl değerlendirebiliriz diye araştırıyoruz. Hatta aronya meyvesini bile burada deneme dikimleri yapıp, çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:13:12 -
Ahududunun Trabzonlu üreticilere yeni gelir kapısı olması hedefleniyor

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Düzköy ilçesinde kaymakamlık tarafından geliştirilen proje kapsamında 10 üretici, ahududu (frambuaz) meyvesi yetiştirerek, kent ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyor.

Bölgedeki tarımsal verimi artırmak amacıyla yaklaşık 10 yıl önce kaymakamlık tarafından hazırlanan "Ahududu Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında, üreticilere ahududu hakkında bilgi verildi.

Proje kapsamında üreticiler, bahçelerine ahududu fidanları dikerek, üretime destek verdi. Proje sonunda verim elde eden üreticiler, herkesi ahududu yetiştirmeye çağırdı.

Gülgiller familyasından olan ve haziran sonunda olgunlaşan ahududu, besin içeriği bakımından "süper besinler" grubunda yer alıyor.

Yaz aylarını ailesiyle birlikte ilçenin Çayırbağ Mahallesi Doğankaya mezrasında geçiren 49 yaşındaki üretici Erol Çakmak, geçimini çiftçilik ve ahududu yetiştirerek sağlıyor.

Çakmak, AA muhabirine, kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında 1300 rakımda ahududu yetiştirmeye başladığını söyledi.

Yaklaşık 700 metrekare alana ahududu diktiğini anlatan Çakmak, ailesiyle birlikte meyveyi günlük olarak topladığını belirtti.

- "Belki bu meyve sayesinde ilçemizin kaderi değişir"

Çakmak, yetiştirdiği ürünün oldukça kaliteli olduğunu vurgulayarak, "İlçede insanlar geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Ancak bu meyvenin yetiştirilerek, üretiminin geliştirilmesi bizler için çok iyi olur. Çünkü ahududu yetiştiriciliğinin ilçede artırılmasını istiyoruz. Belki bu meyve sayesinde ilçemizin kaderi değişir. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyoruz." dedi.

Ahudududan 1 ton ürün aldığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Ürün Türkiye'de ahududu yurt dışında ise frambuaz olarak biliniyor. Tür bakımından çileğe benzediği için hızlı tüketilmesi gerekiyor. Topladığımız ürünleri dondurucuda muhafaza ediyoruz. Genellikle pastanelere satıyorum. Elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitimine harcıyorum. Ancak pazarlama konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum."

Çakmak, ilçenin turizm bakımından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, ilçeye gelen turistleri bahçesine davet etti.

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da Düzköy ilçesinde ahududu yetiştiren üretici Çakmak'ın bahçesini gezerek, bilgi aldığını dile getirdi.

Eyüpoğlu, her zaman üreticilerin yanlarında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Pazarlama konusunda sıkıntıları var. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alanda gördüğümüz boş arazileri de 'nasıl değerlendirebiliriz?' diye araştırıyoruz. Hatta aronya meyvesini bile burada deneme dikimleri yapıp, çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Memleketin her bölgesinde her ürün yetişebiliyor. Yeter ki çiftçilerin yanında olalım, onlara destek verelim. Bizim insanımız zaten çalışkan onlara destek olduğumuz zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum."




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