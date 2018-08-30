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Ahşaptaki su lekeleri nasıl engellenir?

Ahşap mobilyalardan su lekesini çıkarmak sandığınız kadar zor değil. Sizde bu yöntemleri kullanarak istenmeyen su lekelerinden kurtulabilirsiniz.

30 Ağustos 2018 Perşembe 20:13
Ahşaptaki su lekeleri nasıl engellenir?

Sevdiğiniz ve dünyanın parasını verdiğimiz mobilyanızın üzerinde su lekesi görmek sinir bozucu olabilir. Mobilyaların bazıları su lekesine daha yatkındır, ancak bunu önlemenin yolları da yok değil.

Ahşaptan su lekesi çıkartmak ve lekesiz mobilyalara sahip olmak o kadar da zor değil.

AHŞAPTA SU LEKESİ NEDEN OLUR?

Ahşap mobilya üzerine koyduğumuz eşyalar lekelenmelere yol açabilir. Özellikle sıvı içeren bardak, içecek kutusu, şişe gibi şeyler konusunda hassas davranmalı ve altına mutlaka bardaklık koymalıyız.

Bunun dışında sıcak şeyler de buharlanmaya ve lekelenmeye yol açacaktır.

Açık renk mobilyalardaki lekeleri temizlemek koyu renk mobilyalara nazaran çok daha rahattır çünkü açık renk mobilyalar genellikle buhardan lekelenir ancak koyu renk mobilyalardaki lekeler cilalı yüzeyi aşarak direkt ahşabın içine işleyebilir.

AHŞAPTAKİ SU LEKELERİ NASIL ENGELLENİR?

Mobilyaları korumak çok önemli. Üzerine sıcak veya içerisi su dolu ve sert bir cisim koyarken mutlaka altına bir şey koymayı alışkanlık haline getirin. Masa örtüsü kullanmakta iyi bir fikir olacaktır. Ufak bir su bile dökülse ahşap suyu emmeden üzerine kuru bir bez veya peçete koyarak suyu çektirmek doğru olacaktır.

AHŞAPTAN SU LEKESİ NASIL TEMİZLENİR?

Eskimiş su lekelerini bile temizlemek mümkündür. Bunun için, diş macununu ıslak bir beze sürerek lekeli yüzeyde gezdirin.

Sonra ıslak bir bezle üzerinden geçin. Bunun dışında kabartma tozu ile mayonezi karıştırarak lekeyi bu karışım ile silin. Bunu yaptıktan sonra pamuklu bir bezi üzerine koyup buharsız bir ütü veya saç kurutma makinesi ile ısı verin.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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