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Ahşap mobilyayı toz ve kurtlar yer bitirir

Toz, kurtlar antika ve ahşap eşyaların bir numaralı düşmanıdır.

08 Ocak 2019 Salı 19:36
Ahşap mobilyayı toz ve kurtlar yer bitirir

Onları korumanın en önemli yolu, rutin bir şekilde yapılan temizliktir. Mobilyaların ömrünün uzun olması için, en az haftada bir tozlarının alınması gerekir. Bu işlemi, doğal kıllı bir fırça yardımıyla yapabilirsiniz.

Temizleme işlemini, deterjanlı ya da kimyasal madde yardımıyla yaptığınız zaman antikanın ahşabın cilası bozulur.

Yaşayan bir malzeme olan ahşap için, güneş ve rutubet çok tehlikelidir. Güneş, mobilyanın renklerini soldurur ve şişme yapar. Rutubet ise, çürümelerine yol açar.
Aşırı ısı, antika mobilyaların çatlamasına yol açtığından dolayı, ahşap antika mobilyaların kalorifer gibi ısı kaynaklarına yakın yerlere yerleştirilmemesine dikkat etmek gerekir.

Bunun yanında, ahşap mobilyanın tozdan sonra ki en büyük bir diğer düşmanı ise ahşap kurtlarıdır. Ahşap, eğer kurtluysa üzerinde minik delikler oluşur ve tozlar dökülür. Bu tarz tehditler için özel antika mobilya ilacı ve cilası bulunmaktadır.

Bu gibi zararlar için üretilen ilaçlar, bir kıl fırça yardımıyla ahşaba iyice sürülür ve bir naylonla sıkıca sarılarak, kapalı bir yerde 15 gün bekletilir.

Bu ilaçlar insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Bu gibi zararlara maruz kalmamak için, ilacı sürme işlemi sırasında ellere eldiven giymek, maske takmak, göze bulaştırmamak ve solumamak gerekir, ilacı ve ilaçlanmış mobilyayı her türlü canlıdan uzak tutmak da dikkat edilecek önemli noktalardan biridir. Gerekli süre geçtikten sonra, mobilya üzerindeki naylon çıkartılır ve üzerindeki eskimiş cila, bir boya sökücü ile temizlenir. Mobilyanın her bölümüne boya sökücü sürülür ve bir dakika beklenir. Sonra da sistreyle (özel cila kazıma aracı) kazıyarak temizlenir.

Oymalı kısımlarda ise, temizlik tel bir fırça yardımıyla yapılır ve mobilya eski ciladan arındırılır.

Temizlik işini, evde kendiniz yapmak isterseniz, yarı yarıya amonyak ve ispirto karışımıyla da cila temizliğini yapabilirsiniz.

Antikayı, piyasada satılan cilalarla parlatmaya çalışmak tavsiye edilen bir durum değildir. Zira bu cilalar zamanla mobilyanın kıvrımları, oymaları gibi yerlerinde birikerek, istenmeyen tabakalar oluşmasına yol açar.

Antika mobilyalarda genellikle gomalak cilası kullanılır. Gomalak cilanın beyaz ve sarı olmak üzere iki türü vardır. Beyaz gomalak cilası açık renklidir. Beyaz cila meşe kaplamalı ya da sedef işi mobilyalarda kullanıldığında güzel sonuçlar verir. Ceviz ve koyu renkli mobilyalarda da sarı gomalak cilası tercih sebebidir.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:40
  1. ahşap mobilya bakımı
  2. antika bakımı

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