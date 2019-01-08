Ahşabın iki dostu: Sirke ve zeytinyağı



Ev dekorasyonunda ahşap kullanımını seviyor ancak temizliği yüzünden zorlanıyorsanız, bu öneri yardımıyla kolayca ahşaplarınızı temizleyebilirsiniz. Bir kap alın ve bu kabın içerisine birkaç damla sirke ile zeytinyağı koyun. Ardından biraz su ile karıştırın. Hazırladığınız bu karışım ile eşyalarınızı silin. Bu uygulamanın ardından eşyalarınızın hem parladığını, hem de temizlendiğini göreceksiniz.

Temizlerken zorlandığınız ahşap eşyalarınızı, sirke ve zeytinyağı sayesinde pırıl pırıl bir hale getirebilirsiniz.