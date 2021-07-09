Ahmet Yüzer kimdir? Ahmet Yüzer yakalandı mı? Ahmet Yüzer ne kadar dolandırdı?
Bitcoin borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer vakası bir kez daha yaşandı. İddiaya göre bu kez Bitcoin dolandırıcısı Ahmet Yüzer. İddiaya göre, bağlı bulunduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini, bitcoin üreterek yüksek kazanç sağlayacağını yalanını ortaya attı. Paraları toplayan Ahmet Yüzer bir süre sonra kayıplara karıştı. Bitcoin mağduru çok sayıda kişi dolandırıldıklarını öne adliyenin yolunu tuttu. Ahmet Yüzer’in 500 milyon vurgun yaparak kayıplara karıştığı öğrenildi. Peki Ahmet Yüzer kimdir? Ahmet Yüzer yakalandı mı?
Yurtdışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıtan Yüzer, tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini, bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu. Yeni Asır'ın haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Yüzer, yurtdışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.
Uzmanı olduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini ve yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulunan Yüzer, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunarak kişilerin güvenini kazanarak para toplamaya başladı. Aydın dışında ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Yüzer, yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Sadece Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıklarını öne sürerek Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Ahmet Yüzer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ahmet Yüzer kimdir?
Ahmet Yüzer, 16 Mayıs 1992 Adıyaman doğumlu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Ahmet Yüzer 2009'da forum sitelerinde Moderatörlük ve Adminlik yaptı. 2014'te Kıymetli Madenler yapmaya başlayan Ahmet Yüzer, 2016'da Kıymetli Madenler ve Mücevherat üzerine bir ofis açtı. 2020 yılında da Altınay Diamond Kıymetli Madenler ve Mücevherat şirketini kurduğu öğrenildi.