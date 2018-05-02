Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklamalar! 'Hocamız iki ezeli kulübü dost yaptı'

Galatasaray maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarla kafa karıştıran ve sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılacağı iddia edilen Şenol Güneş’in bu durulu ile ilgili de konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı: “Şu an itibarı ile böyle bir durum yok. Son yaşananlar hocamızı çok üzdü. Sürekli konuşuyoruz ve bana hiçbir zaman Beşiktaş’tan ayrılacağı yönünde bir şey söylemedi. Hatta yavaş yavaş yeni sezon planlarını bile yapıyoruz. Şenol Güneş, olaylı maçta yaşananlar ve sonrasında özellikle Aykut Kocaman ile Fenerbahçe camiasından gelen sözlere çok kırıldı. Hocamız sürekli bunların geçici olduğunu ve insanların kalplerinin kırılmaması gerektiğini söylüyor. Biraz dinlendiği zaman sorun olmaz.”