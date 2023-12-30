Ahmet İlhami (Bilgin)'in vefatı (Müftü)

Ahmet İlhami Efendi, 1876’da Batum’da doğdu. Babası ise, Dokçioğlu Hüseyin Efendi’dir. Öğrenimine Çorum’da bulunan Hacı Mustafa Efendi Medresesi’nde başlamıştır. Adı geçen bu medresede hıfzını (Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemek) tamamladıktan sonra, Ordu’ya gelmiş, Ordu Osman Paşa Medresesinde 11 1890-1892 yılları arasında Arapça öğrenimi görmüştür.



Hafız Ahmet İlhami Efendi, 1892 yılında da yükseköğrenimi için İstanbul’a gidip, Karaca Musalla Hoca Medresesi’ne kayıt olmuştur ve Sultan Bayezid Veli Medresesi’nde de ikamet etmiştir. Burada zamanın ünlü müderrislerinden Ders Vekili Ahmet Efendi’nin öğrencilerinden Konyalı Hacı Ahmet Tahir Efendi’nin derslerine devam etmiştir. Ondan aldığı Ulum-u aliye ve a’liyye (Dini yüksek ilimleri ve alet ilimleri) derslerinden başarılı olarak icazetnamesini (diplomasını) aldı.



Ahmet İlhami Efendi, öğrenimi sonrası Ordu’ya dönerek, Kadızade Hasan Ağa Camii Şerifi’nde 650 kuruş maaşla Kürsü Şeyhi ve ikinci İmam-Hatip olarak göreve başladı. Bu arada Ordu İlkokulu’nda ve Giresun okullarında öğrencilere Din ve Hüsnü Hat dersleri verdi. 5 Kasım 1917 tarihinde de Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce Din Dersi öğretmeni olarak tayin edildi 14. Daha sonra, “ehliyet ve kifayeti” yeterli görülerek tercihen Ordu Mahkeme-i Şer’iyesi Başkâtipliğine atanmış, 15 Eylül 1914’te de görevine başlamıştır. Ahmet İlhami Efendi Mahkeme Başkâtiplik görevini sürdürürken de 13 Temmuz 1919 tarihinde de Ordu Müftüsü olarak atanmıştır.



12 Temmuz 1920 tarihine kadar Ordu Müftülüğü görevini yürüten Ahmet İlhami Efendi’nin müftü vekili olarak Milli Mücadele’de üstün hizmetleri olmuştur.