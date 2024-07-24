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Medya Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz
Medya

Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz

Yeniakit Publisher
2024-07-24 09:08:00 -
Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ehliyetsiz kullandığı araçla trafik kazası yapıp Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un dava dosyasını alma konusunda "Şartlar uygun olursa alabilirim" açıklaması yapan avukat Erşan Şen’i bir kez daha hedef aldı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ehliyetsiz kullandığı araçla trafik kazası yapıp Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un dava dosyasını alma konusunda "Şartlar uygun olursa alabilirim" açıklaması yapan avukat Erşan Şen’i bir kez daha hedef aldı.

Ersan Şen’in “Yunan Adalarına gidip Yorgo Usta’da yemek yersen cari açık olur. Sen gel Hasan Usta’da ye. Güçlü Türkiye olsun” açıklamasını alıntılayan Hakan, şunları kaydetti:

"Konudan, bağlamdan bağımsız olarak Ersan Şen’e soruyorum: Yorgo Usta, Hasan Usta’ya karşı dava açsa... Parada anlaşırsanız Yorgo Usta’yı Hasan Usta’ya karşı savunur musun Ersan Şen?"

 
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