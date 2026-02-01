Ahmet Davutoğlu'ndan Yılmaz Özdil'e sert sözler: "Bu adam hem cahil hem de sefil birisidir”

"İlkesiz ve cahil"

Programda Muharrem Coşkun'un sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Yılmaz Özdil'in Türkiye'nin dış politikası ve şahsına yönelik tutumunu eleştirirken "ilkesiz", "geri zekalı" ve "cahil" gibi ağır sıfatlar kullandı. Özdil'in yazdıklarının gerçeklerle bağdaşmadığını savunan Davutoğlu, bu tutumu "sefillik" olarak nitelendirdi.

"İslam düşmanı ve yalaka"

Konuşmasının devamında dozajı artıran GELECEK PARTİSİ lideri, Özdil'i "İslam düşmanı" olmakla suçladı. Kendisine yönelik saldırıların belirli bir odağa hizmet ettiğini öne süren Davutoğlu, Özdil için "yalaka" ifadesini de kullanarak sert eleştirilerini sürdürdü.

Deşifre edilen o ifadeler:

Davutoğlu'nun canlı yayındaki konuşmasından öne çıkan bazı kısımlar şöyle:

"Bu adam hem cahil hem de sefil birisidir."

"İslam'a olan düşmanlığını her fırsatta kusuyor."

"Siyasi ahlaktan yoksun, ilkesiz bir tavır sergiliyor."

Gelecek Partisi liderinin bu çıkışı sosyal medyada ve siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Yılmaz Özdil'in bu ağır suçlamalara ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.