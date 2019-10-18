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Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti için harekete geçti

AK Parti'den ekibiyle birlikte istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu, henüz resmiyete kavuşturmadığı yeni parti çalışmasının ilk buluşmasını Manisa'da gerçekleştirecek.

18 Ekim 2019 Cuma 21:40
Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti için harekete geçti

AK Parti'de başlatılan ihraç sürecinin ardından ekibiyle beraber genel başkanlığını yaptığı AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu yeni partinin ilk buluşması için düğmeye bastı. Parti çalışmalarını ekibiyle birlikte yürüten Ahmet Davutoğlu kurulacak yeni partinin ilk buluşmasını Manisa'da yapacağı öğrenildi.

İlk buluşma Manisa'da

Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün Manisa’da şehitliği ziyaret ettiler. Şehitlikte dua eden mezarlara gül bırakan Davutoğlu'na yakın ekibinden Selçuk Özdağ ve eski Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

Partiyi henüz resmiyete kavuşturmayan Ahmet Davutoğlu ve ekibi bugün Manisa’da yeni parti kurulması beklenen partinin ilk buluşmasını yapacaklar.

Ne olmuştu?

3 Eylül'de AK Parti MKYK toplanmış burada alınan kararla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti.

Bu karardan bir hafta sonra da Davutoğlu, Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında ekibiyle birlikte iktidar partisinden istifa ettiğini, "AK Parti'nin tabanını kendi genel başkanını ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın terimizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz" diye duyurmuştu. İstifa sırasında da Davutoğlu'nun yanında Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı, AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı yer almıştı. Bu istifalardan sonra çok sayıda parti yöneticisi ve eski milletvekili istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 21:40
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. AK Parti

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