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Biyografi Ahmet Çiçekli kimdir, nerelidir? Yargıtay üyesi Ahmet Çiçekli hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Ahmet Çiçekli kimdir, nerelidir? Yargıtay üyesi Ahmet Çiçekli hangi görevlerde bulundu?

Son dakika haberine göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcılar arasından Yargıtay üyeliğine seçim yaptı. Yargıtay üyesi olan hakim savcılar arasında Ahmet Çiçekli de var. Peki Ahmet Çiçekli kimdir? Başsavcısı Ahmet Çiçekli hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:36:00 -
Ahmet Çiçekli kimdir, nerelidir? Yargıtay üyesi Ahmet Çiçekli hangi görevlerde bulundu?

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli atanmıştı. Ahmet Çiçekli, HSK’dan Yargıtay üyeliğine seçildi. peki Ahmet Çiçekli kimdir, nerelidir?

Ahmet Çiçekli kimdir? hangi görevlerde bulundu?

Aslen Ardeşenli olup, 1973 yılında Rize/Çayeli’nde dünyaya geldi. 1996’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla; 1999’da Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı, 2003’te Pülümür Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılında Hopa Cumhuriyet Savcılığı, 2008’de Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011’de Kilis, 2017 yılına kadar Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan, daha sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ahmet Çiçekli HSK yaz kararnamesiyle Gaziantep’e Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. Ahmet Çiçekli, evli ve üç çocuk babasıdır.

İşte HSK, Yargıtay üyesi seçilen hakim ve savcılar:

İrfan Fidan

Yüksel Kocaman

Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Savaş Şahinsoy

 

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