Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a çok sert sözler! 'Sen kimsin Arda?'

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Başakşehir karşılaşmasının ardından Arda Turan'a çok sert ifadelerde bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 00:58
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a çok sert sözler! 'Sen kimsin Arda?'

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğunu devraldı. Karşılaşma sonrası Beyaz TV'de karşılaşmayı değerlendiren Çakar, Arda Turan'a sitem etti ve ''Arda küstahça, burnu kaf dağında... Hep ben, ben diyorsun. Arda'ya bir şey söylemek istiyorum. Sen kimsin Arda?'' ifadelerini kullandı.

Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:

​Arda'nın bu akşamki konuşmalarını dinledim. Son derece küstahça, burnu kaf dağında. Hep ben, ben diyorsun. Arda'ya bir şey söylemek istiyorum. Sen kimsin Arda?

Arda küstahça konuşan, kendini beğenmiş, küçük dağları ben yarattım diyen ve Türkiye'nin her yerinde ıslıklanmanı söylemeyecek kadar burnu kaf dağında olan, tırnak içinde sıkıştın mı Allah'a sığınan, yolun sonuna bir çocuksun.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 00:58
  1. Ahmet Çakar
  2. Arda Turan
  3. Galatasaray
  4. Başakşehir

YORUM YAZ

  • AlibeyköylüAlibeyköylü8 sa önce
    Türk Futbolunun rahatlaması için arda turan, emre belözoğlu, fatih terim, demirören, volkan demirel, aziz yıldırım ve mahmut uslunun artık birileri tarafından durdurulması lazım. Yeter ya kardeşim nedir halkın sizden çektiği ???
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor Salonu için çalışmalar başladı!
  1. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  2. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  3. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  4. Dortmund'da sakatlık şoku!
  5. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  6. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  7. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  8. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  9. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  10. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  11. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  12. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  13. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  14. Bursaspor hazırlıklara başladı
  15. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  16. Timsah çalışmalara hemen başladı
  17. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
  18. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
  19. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
  20. Korkutan deprem! Antalya sallandı
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?