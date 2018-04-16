Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a çok sert sözler! 'Sen kimsin Arda?'

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğunu devraldı. Karşılaşma sonrası Beyaz TV'de karşılaşmayı değerlendiren Çakar, Arda Turan'a sitem etti ve ''Arda küstahça, burnu kaf dağında... Hep ben, ben diyorsun. Arda'ya bir şey söylemek istiyorum. Sen kimsin Arda?'' ifadelerini kullandı.



Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:



​Arda'nın bu akşamki konuşmalarını dinledim. Son derece küstahça, burnu kaf dağında. Hep ben, ben diyorsun. Arda'ya bir şey söylemek istiyorum. Sen kimsin Arda?



Arda küstahça konuşan, kendini beğenmiş, küçük dağları ben yarattım diyen ve Türkiye'nin her yerinde ıslıklanmanı söylemeyecek kadar burnu kaf dağında olan, tırnak içinde sıkıştın mı Allah'a sığınan, yolun sonuna bir çocuksun.