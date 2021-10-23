Ahıska Türklerine ait mirasın aktarılması amaçlanıyor

YENİ AKİT ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" dolayısıyla sürgün anılarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla birçok projeye imza atıldı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak “1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar” adıyla sözlü tarih çalışması belgesel kitabı hazırlandı.

Ahıska Türkleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı

1944 Ahıska Sürgünü: Son Tanıklar kitabının hazırlanmasında memleketlerinden sürgün edilen, bugün; Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yaşayan Ahıska Türkleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Sürgün günlerini yaşamış 75 kişi ile gerçekleştirilen röportajların sonunda elde edilen 300 saatlik görüntü ve 500 sayfalık doküman üzerinden hazırlanan kitap, önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Kitabın hazırlanmasında yüzlerce kişi ile temasa geçilerek 21 bin 500 km yol kat edildi.

650 bin Ahıska kökenli Türk vatanından uzakta yaşıyor

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te, Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesindeki 100 bin Türk ve Müslüman, tren vagonlarına doldurularak, Orta Asya'ya sürülmüştü. Yaklaşık 20 bin insanın hayatını kaybettiği yolculuk sonunda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl boyunca sıkıyönetim rejimi altında tutulmuştu. Bugün yaklaşık 650 bin Ahıska kökenli Türk vatanından uzakta yaşıyor.

Ahıska üzerine akademik okumalar programı

YTB desteğiyle Ahıskalı Gençler Derneği tarafından düzenlenen Ahıska Üzerine Akademik Okumalar Programı kapsamında ABD ve Rusya gibi çeşitli ülkelerde yaşayan ve üniversite eğitimlerine devam eden öğrenciler Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilintili olarak dil, etnopedagoji, tarih, kültür, din, folklor, sinema ve tiyatro, eğitim ve göç konularında eğitim alacaktır. Program ile öğrencilerin Ahıska meselesi hakkında bilgi ve bilinç sahibi olması, yeni akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve konuyla ilgilenen öğrencilerin ortak bir platformda buluşturulması amaçlanmaktadır. Çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek program 11 dersten oluşmaktadır. 23 Ekim-9 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek programı başarıyla bitiren öğrencilere sertifika verilecektir.