  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ahırda çıkan yangında piknik tüpü patladı
Aktüel

Ahırda çıkan yangında piknik tüpü patladı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, bir süt çiftliğinin deposu olarak kullanılan ahırda yangın çıktı, piknik tüpünün patlaması sonucu maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 23:45:00 -
Ahırda çıkan yangında piknik tüpü patladı

Sivas-Gemerek'te, bir süt çiftliğinin deposu olarak kullanılan ahırda yangın çıktı, piknik tüpünün patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeden geçen Sivas-Kayseri kara yolunun kenarında bulunan süt çiftliğine ait olan ve depo olarak kullanılan ahırda elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangın sırasında ahırdaki piknik tüplerinden biri patladı.

İhbar üzerine bölgeye Gemerek ve Şarkışla'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, ahır ve içindeki eşyaların bir kısmı zarar gördü.

Söndürme çalışmaları sırasında ahırdaki diğer tüpler dışarıya çıkarıldı.

Diğer yandan, ahırdaki tüpün patlama anı, yoldan aracıyla geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23