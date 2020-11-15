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Aktüel Ağrı'da Yazıcı Barajı ve çevresindeki derelerde sonbahar güzelliği
Aktüel

Ağrı'da Yazıcı Barajı ve çevresindeki derelerde sonbahar güzelliği

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:56:45 -
Ağrı'da Yazıcı Barajı ve çevresindeki derelerde sonbahar güzelliği

AĞRI (AA) - Ağrı'da, Yazıcı Barajı suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan yapıların kalıntıları, bölgedeki dereler, son baharda ziyaretçilerine seyri doyumsuz güzellikler sunuyor.

Kentte kışın dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Yazıcı Barajı, her mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.

Barajın faaliyete geçmesiyle bir bölümü sular altında kalan Başçavuş köyünde, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan evler, cami ve diğer yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Yılın her döneminde sahip olduğu doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını ağırlayan baraj gölü, sonbaharda çevresindeki dereler ve ağaçlarla eşsiz manzarasıyla da büyülüyor.

AA ekibi, sonbahar güzelliklerinin yaşandığı bölge ve baraj gölünü havadan drone ile görüntüledi.

Ziyaretçilerden Ömer Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede havaların soğumaya başlamasıyla sonbahar güzelliklerinin ortaya çıktığını söyledi.

Bölgenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahne olduğunu belirten Özgül, "Burada eşsiz bir manzara var. Baraj kışın tamamen buz tutuyor, yazın da farklı bir manzara ortaya çıkıyor. Her taraf rengarenk çiçekler ve yeşillikle kaplanıyor. Fotoğraf tutkunları her zaman köye gelerek bölgenin fotoğraflarını çekiyor." dedi.


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