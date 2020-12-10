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Aktüel Ağrı'da yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Aktüel

Ağrı'da yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:19:03 -
Ağrı'da yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

AĞRI (AA) - Ağrı'da, son bir hafta içerisinde uygulama noktalarında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Son bir hafta içerisinde başta şehirlerarası otobüsler, tırlar ve araçlar üzerinde profesyonel bakış açısı ile yapılan çalışmalarda ekiplerimiz tarafından 30 bine yakın gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir." paylaşımında bulunuldu.

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