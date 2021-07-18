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Aktüel Ağrı'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Ağrı'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ağrı'nın Patnos ilçesinde minibüsün refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:01:00 -
Ağrı'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ş.K yönetimindeki 29 AAG 888 plakalı minibüs, Gökoğlu köyü yakınlarındaki kavşakta refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrah (21), Muharrem (20) ve Murat Kaya'nın (14) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 14 kişi de ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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