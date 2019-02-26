Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019 Ağrı son seçim anketi
Ağrı anket sonuçları açıklandı mı? Ağrı seçim anketi 2019, Ağrı'da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Ağrı'ya ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Cumhur ittifakı Ağrı belediye başkan seçiminde ipi göğüslemek isterken, HDP ise Ağrı'yı kazanmak istiyor. 31 Mart yerel seçim Ağrı'da son durum ne? Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…26 Şubat 2019 Salı 10:48
Ağrı anket sonuçları açıklandı mı? Ağrı seçim anketi 2019, Ağrı'da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Ağrı'ya ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Cumhur ittifakı Ağrı belediye başkan seçiminde ipi göğüslemek isterken, HDP ise Ağrı'yı kazanmak istiyor. 31 Mart yerel seçim Ağrı'da son durum ne? Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…
Ağrı seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 278.399 seçmenin 1.305 sandıkta oy kullandığı Ağrı'da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Ağrı Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Ağrı AK Parti belediye başkan adayı Savcı Sayan, Ağrı HDP Belediye başkan adayları Abdurrahman Doğar ve Yeliz Karaaslan oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti.
Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:
Bilecik
Bolu
Burdur
Çanakkale
Bitlis
Sinop
Siirt
Muş
Hakkari
Edirne
Artvin
Giresun
Ardahan
Ağrı
Yalova
Şırnak
Rize
Ağrı için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Ağrı'da 31 Mart 2019 yerel seçimlere ışık tutması açısından önemlidir.
Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8
BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5
SP adayı Kemal Atmaca % 2.9
Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
HDP % 63.62
AK Parti % 28.11
CHP % 2.45
MHP % 2.34
İYİ Parti % 1.58
SP % 0.82
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