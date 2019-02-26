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Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019 Ağrı son seçim anketi

Ağrı anket sonuçları açıklandı mı? Ağrı seçim anketi 2019, Ağrı'da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Ağrı'ya ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Cumhur ittifakı Ağrı belediye başkan seçiminde ipi göğüslemek isterken, HDP ise Ağrı'yı kazanmak istiyor. 31 Mart yerel seçim Ağrı'da son durum ne? Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…

26 Şubat 2019 Salı 10:48
Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019 Ağrı son seçim anketi

Ağrı anket sonuçları açıklandı mı? Ağrı seçim anketi 2019, Ağrı'da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Ağrı'ya ayrı bir önem veriyor. Cumhur İttifakı kayyum atanan belediyelerin yeniden PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye geçmesini beka meselesi olarak görmekte. Onun için Cumhur ittifakı Ağrı belediye başkan seçiminde ipi göğüslemek isterken, HDP ise Ağrı'yı kazanmak istiyor. 31 Mart yerel seçim Ağrı'da son durum ne? Ağrı seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberleri…

Ağrı seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 278.399 seçmenin 1.305 sandıkta oy kullandığı Ağrı'da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Ağrı Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Ağrı AK Parti belediye başkan adayı Savcı Sayan, Ağrı HDP Belediye başkan adayları Abdurrahman Doğar ve Yeliz Karaaslan oldu. 

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşandı. MHP 17 ilde, AK Parti ise 4 ilde adaylarını geri çekti. Böylelikle 44 ilde AK Parti, 7 ilde ise MHP aday göstermiş oldu. MHP, Çanakkale, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekerken, AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekti. 

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayının destekleneceği 17 il ise şu şekilde:

Bilecik

Bolu

Burdur

Çanakkale

Bitlis

Sinop

Siirt

Muş

Hakkari

Edirne

Artvin

Giresun

Ardahan

Ağrı

Yalova

Şırnak

Rize

Ağrı için son anket sonçuları henüz açıklanmadı. Ancak hem 2014 yerel seçimleri hem de 24 Haziran 2018 genel seçimleri Ağrı'da 31 Mart 2019 yerel seçimlere ışık tutması açısından önemlidir.

Ağrı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Arslan % 45.8

BDP adayı Sırrı Sakık % 45.5

SP adayı Kemal Atmaca % 2.9

Ağrı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

HDP % 63.62 

AK Parti % 28.11 

CHP % 2.45

MHP % 2.34

İYİ Parti % 1.58

SP % 0.82

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:48
  1. Yalova
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Sinop
  6. Siirt
  7. Rize
  8. Muş
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. Hakkari
  12. Giresun
  13. Edirne
  14. Çanakkale
  15. Burdur
  16. Bolu
  17. Bitlis
  18. Bilecik
  19. Artvin
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